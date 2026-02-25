Slušaj vest

Katarina Grujić nakon mnoštvo obaveza koje uspešno završi najviše voli da ode u prirodu uživa sa svojim najbližima.

Pevačica je aktivna na društvenim mrežama, te je jednom prilikom otkrila kako izgleda njeno parče raja.

Parče raja daleko od gradske vreve

Naime, Katarina ima svoje apartmane na planini u kojima uživa kada nisu rezervisani, a najviše vremena voli da provodi sa najbližim prijateljima, porodicom i ćerkicom.

Pevačica je pokazala deo raja u koji pobegne svaki put kada joj slobodno vreme to dozvoljava.

Apartmani urađeni po njenom ukusu i zelenilo koje ih okružuje jasno se vide na fotografiji koju je jednom prilikom okačila na Instagramu.

Nasledstvo

Pevačica nikada nije krila da je kuću u Beogradu nasledila od oca.

- Pre bih rekla da je srećnik moj tata koji je ovo napravio, pa tek onda ja, koja sam nasledila. Mislim da je normalno da roditelji čine sve za svoju decu, ukoliko imaju mogućnosti. Tako ću i ja za svoju Katju - rekla je Katarina.

Ovo je majka Katarine Grujić

Pevačica nikada nije eksponirala članove porodice u prvi plan, jer nastoji da ih sačuva od preterane medijske eksponacije.

Osim što povremeno pokaže svoju sestru na društvenim mrežama, ostale bliske ljude čuva daleko od očiju javnosti.

Kao jedna od najatraktivnijih pevačica na estardi, mnogi se godinama pitaju od koga je nasledila lepotu, a nedavno je objavila sliku sa majkom.