Slušaj vest

Mina Kostić i Kasper postali su jedni od najpraćenijih ljubavnih parova na domaćoj estradi.

Pevačica i Mane Ćuruvija treenutno su razdvojeni, a ona sa nestrpljenjem čeka njegov povratak iz Amerike.

Doručak po Mininom receptu

Ljubavni par nedavno je najavio knjigu "Mi" koja će govoriti o njihovoj ljubavi i odnosu koji je svima od starta interesantan.

Redovno se oglašavaju na društvenim mrežama i jedno drugom upućuju emotivne reči, a Kasper je čak pokazao i doručak koji je spremio po receptu Kostićeve.

Foto: Instagram

Ćuruvija je pokazao svoj jutarnji specijalitet i napisao:

- Napravio sam doručak po Mininom receptu. Pitao sam je šta i kako, ona mi je rekla da je recept jednostavan. Malo mašte, puno osmeha i puno ljubavi.

Mina najavila: "Radiću vantelesnu oplodnju da mu rodim dete"

Podsetimo, Mina je nedavno najavila da će otići na vantelesnu oplodnju.

- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram

- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.

"Predstavljao kao sin ubijenog novinara Ćuruvije"

Od kako se dogodio prvi suret Mine i Kaspera, njih dvoje su gotovo nerazdvojni, a komentari pljušte na sve strane.

Navodi o tome da je Minin dečko prevarant ponovo su pretrpali mreže, te se opet provlačila priča o rijaliti učesnici.

Ova pala na priču biznismena iz Njujorka i verili se odmah čim je došao u Srbiju. Ne znam zašto je sve puklo ali uglavnom se on predstavljao kao sin ubijenog novinara Ćuruvije? - bio je jedan od komentara.

- Lik ima neki ozbiljni psihicki poremećaj. Jadna Mina - napisao je jedan od korisnika društvenih mreža, dok je drugi naveo:

- Evo istine o dobrom Kasperu... Šablonski, sa svima isto.

1/9 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

Priča o Dragani Spasojević

Kada je Mina javno govorila o novom dečku, mediji su brujali o njegovim navodnim prevarama.

Kasper je iz Alibinara, ali već nekoliko godina živi u Americi i radi u garaži gde bogati parkiraju svoje besne automobile.

- Mane je pre dve godine verio Draganu, upoznali su se preko Tiktoka, počeli da se dopisuju, a nakon dva meseca je došao u Srbiju i počeli su da se zababvljaju. Boravio je sve vreme kod nje u Novom Sadu, a kad je došao drugi put proveo je tu mesec dana, upoznao je sa svojom porodicom i tada su se verili. Međutim, on nije bio čovek sa kojim se ona dopisivala, shvatila je da joj se lažno predstavio. Sve joj je bilo sumnjivo i na kraju ga je otkačila.

Foto: Printscreen RED tv, Printscreen Pink Tv

- Mane je sada u februaru bio u Srbiji i zvao je Draganu, ali ona nije htela sa njim da se vidi. Njega je povredilo to što ona nikada javno nije objavila njihove slike, kao da želi da bude medijski eksponiran. Sve ovo sa Minom sada liči na to. Ne znam kako je nju voleo 20 godina kad je sa Draganom želeo dete - govorio je izvor početkom prošle godine za Svet i dodao:

- Mane ima 45 godina, bio je oženjen u Americi zbog papira i razveo se. Nema dece i to mu je neostvarena želja.