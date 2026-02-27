Slušaj vest

Klavijaturista Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca iz "Amadeus benda", za Kurir je izneo šok tvrdnje da ga je bivša supruga dok su bili zajedno prevarila sa svojim učenikom.

On je to, kako nam je ispričao, kasnije saznao kada mu je poslat snimak na kojem su bili njih dvoje zajedno.

Njegova bivša supruga nije želela da komentariše ove navode, već je poručila da u policiji može da se proveri koliko prijava za nasilje ima i da će njena ćerka o svemu govoriti javno. To se i dogodilo i ćerka je ispričala skroz drugačiju priču, navodeći da se njen otac drogira, te da je na snimku s njenom majkom on, a ne učenik.

Nemaju dobar odnos

Inače, Aca sa ćerkom nema dobre odnose, što je on i sada istakla, a prošle godine je poručio da se odrekao svoje naslednice.

Foto: Damir Dervišagić

- Podneo sam tužbu za razvod. Nije prijatno kad uhvatiš ženu... Kod mene je to kao kod ćaleta. Nisam znao da ona ona konzumira to, nisam ni pretpostavljao. Malo je sve to čudno, malo sam se i uplašio, pravo da ti kažem - rekao je on na samom početku, pa otkrio da nije ni pokušao da razgovara sa njom kada je saznao da se, kako kaže, drogira:

- Nema tu šta da se kaže. Primetio sam da nestaje novac iz kuće.

- Naravno, ćerka je na njenoj strani, zato sam se ćerke i odrekao. Istina je da im neću prepisati imovinu. Sve je ostavljeno deci mog brata Bokija, on svira sa mnom, znate ga - poručio je tada Aca za Hajp.

Njegova ćerka se tada oglasila i ispričala sasvim drugačiju priču.

Ljubomora

Aleksandrova ćerka je tvrdila da je porodični haos nastao kada je njen otac Aca napravio ljubomornu scenu zbog izvesnog čoveka od kojeg je njena mama kupila neke knjige i izbacio je iz kuće bez kaputa, bez tašne, telefona…

Foto: Printscreen/Youtube

- Mama je po hladnoći krenula peške do mog strica Bojana na Medaku, jer kod sebe nije imala ni novčanik, ni telefon, ali tamo joj niko nije otvorio vrata, pa je odatle otišla peške na Banjicu kod kume – pričala je ćerka za Svet i nastavlja:

- Tata je tada iz besa i osvete uzeo mamin telefon i zatim te dve provokativne fotografije, koje je inače ona ranije na njegovo insistiranje snimila, pustio na mamine društve mreže. Ja sam bila pored njega, plakala sam i molila ga da to ne radi, ali ipak je uradio – pričala je ćerka.

Otišle u Niš

Roditelji su se posle ovoga pomirili, mama se vratila u stan na Dorćolu, a ćerka se preselila u jedan od njihovih stanova u blizini. Međutim, porodična sreća nije dugo potrajala.

– Mama me je pozvala i rekla da odmah dođem. Sačekala me je u stanu, bila je ošišana. Spakovala sam se i obe smo odmah otišle u Niš kod njene familije. Posle sam ja došla u Beograd da čujem tatinu stranu priče. On je tražio da mu se mama vrati. Kada je mama to odbila, rekao mi je da biram – ili da ostanem sa njim i da imam sve ili da odem kod mame i da nemam ništa. Ja sam izabrala da budem s majkom.

Muzičareva ćerka kaže da ona neko vreme nije bila u komunikaciji sa ocem, a onda je on preko svog prijatelja molio da se čuju.

Foto: Pritnscreen/Instagram

– Rekao je da je drugi čovek, da se promenio potpuno i da dođem i proverim. Rekao je i da ga, ako nije tako prijavim policiji. Takođe je obećao da će mi pomoći u učenju za polaganje vozačkog ispita i da će mi kupiti auto.

Stres

Ona je ispričala da je došla kod oca, ali kada je on preko nje tražio novac od njenog dede, a njegovog tasta, spakovala se i vratila kod majke. Acina ćerka ipak nije prekinula komunikaciju s ocem, ali je on navodno stalno tražio informacije o njenoj majci.

– Zamolila sam tatu tada da mi ne priča ružno o mami i on se složio, ali onda mi je u 4 ujutru, verovatno pijan, poslao poruku da je shvatio da ga ja ne volim. I rekao da zaboravim da on postoji. Mene je to strašno zabolelo. Ja sam tu noć povraćala od stresa, tuge, bila sam očajna što se tata ljuti na mene. Zvala sam ga sutradan, ali on je najgrublje opsovao mene, mamu i dedu i rekao je da ne postojim za njega. A onda sam pročitala da me se odrekao – ispričala je ćerka.