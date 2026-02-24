"Beograd je postao nepodnošljiv"

"Ovo je moja očevina"

- Imam jako malo slobodnog vremena i ovo je idealno mesto jer je blizu Beograda. Vikendica je moja očevina. Kao dete sam bila svedok da je moj otac, kada se penzionisao, ovde zasadio fantastičan voćnjak, a imao je i dve linije vinove loze. Nije imao ovu kućicu koja je danas nego jednu malu baraku u kojoj je imao prostora da stavi stolicu, alat i da se skloni ako pada kiša. Od kako je tata umro 1994. godine, pa do pre deset godina, nije niko kročio nogom. Neko je zapalio tu malu šupicu i onda sam ja kroz moju emisiju “Suzanin izbor” htela da promovišem i da podstaknem povratak na stara i napuštena imanja. Ima i anegdote vezane za taj povratak. Ponela sam sliku, i to poslednju fotografiju tate i mene u voćnjaku, ono probeharalo sve i tada, tu dole, bio je isti takav voćnjak. Krenemo mi da snimamo, a trči seljak nama u susret i pita: “Šta radite vi ovde?” Ja kažem da snimamo na tatinom imanju. A on uzvikne: “Mančićevo? Pa to vam je gore”. I mi smo se jedva probijali kroz šipražje, kroz praktično džunglu, jer je priroda sve preuzela. I taj voćnjak je podivljao, kao i ruže. Jedva sam prepoznala ovo mesto po delovima ograde koje su ostale. I tada sam se rasplakala. Rekla sam sebi kako sam dozvolila da moja očevina ovako propadne? - rekla je Suzana Mančić i dodala: