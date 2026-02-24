Suzana Mančić rešila je da napusti stan u centru Beograda i preseli se u pravi mali raj na zemlji. Voditeljka je godinama živela u centru Beograda u stanu od 175 kvadrata.

Ceo stan opremljen je skupocenim stilskim nameštajem i svuda su zanimljivi detalji koji ovom porodičnom domu daje posebnu čar.

Sa stilom

Na zidovima su brojne slike i ikone, a na zidu u dnevnoj sobi stoji i njen portret.

U trpezariji se nalazi veliki sto za ručavanje, kao i nekoliko polica koje su popunjene porodičnim fotografijama, svećama itd.

ZAVIRITE U ČAROBNI STAN SUZANE MANČIĆ OD 175 KVADRATA U CENTRU BG

U stanu nalazi se i klavir koji daje posebnu draž ovom stanu u centru grada, a tu je i kamin koji daje posebnu toplinu njenom domu.

"Beograd je postao nepodnošljiv"

Kako je Suzana rekla, njoj se više ne dopada život u strogom centru grada i za sebe bira nešto mirnije okruženje.

Suzana Mančić

- Beograd je postao malo nepodnošljiv. Idem u mirnije krajeve Beograda, bila sam u centru i centar je postao nemoguć za život. Preselila sam se na mirnije mesto koje nije tako daleko - rekla je voditeljka za Blic i dodala:

- Napravila sam raj na zemlji ali bilo je potrebno mnogo godina, truda, rada i dosta novca. Da ne verujete koliko košta da se raskrči jedan plac. Ja živim u u najstrožem centru grada, i mislim da su sva moja čula poludela od galame, buke, sirena... Zato dođem ovde, sednem na trem, podignem noge na ogradu, napravim sebi kafu i uživam - slušam tišinu. To je u današnje vreme veliki luksuz.