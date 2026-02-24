Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica stigao je na snimanje "Pinkovih zvezda", gde su ga novinari odmah upitali za komentar na to što su protiv njega podnete čak tri krivične prijave.

Razlog leži u njegovom nastupu u Vranju. Desingerica je 20. februara imao performans i to sa živim jagnjetom na sceni.

Njemu su doneli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobegne, dok je Despić izvodio svoju pesmu “Čokolada”.

Lavina negativnih komentara

Izvedba je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva su potvrdili da su primili i tri krivične prijave protiv odgovornih ljudi u klubu u Vranju, gde je reper nastupao.

- U daljem toku postupka biće nadležnoj PU u Vranju stavljen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja na sve okolnosti nastanka kritičnog događaja - navodi se u odgovoru OJT.

- Ja sam nastupao sa jagnjetom?! - pitao nas je Desingerica kada mu je tražen komentar na navedeno.

Ne zna ništa o krivičnim prijavama

Na konstataciju da su mu doneli jagnje na binu, rekao je:

- Pa doneli su mi i kokain pa ga nisam uzeo, i? Ne drogiram se.

Potom je istakao da on ne zna ništa o krivičnim prijavama koje su podnete.

- Šta ću da radim? Mislim, šta ću da radim... Kao kad bih ja rekao "doneo ti je neko kamion droge tamo". Za šta me krivično gone? Što sam pevao na mikrofon? Imam dozvolu da pevam. Za šta da angažujem advokata, za nešto što nisam radio? Mislim da nema potrebe, to samo retard čovek može da ne vidi. Nek pišu krivične prijave i klanicama što ubijaju! - rekao nam je Desingerica.

