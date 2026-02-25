Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica od kako se pojavio u javnosti ne prestaje da iznenađuje svojim ponašanjem kako na nastupima tako i van njih.

Reper je za skoro dve godine uspeo da obezbedi sebi popularnost što mnogima za mnogo više vremena nije pošlo za rukom, a sve je krenulo od njegovih kontroverznih nastupa koji su po mnogima na ivici nekulture i nevaspitanja.

Patika

Jedan od prvih nastupa koji su mu obezbedili prolaz u medijski svet jeste onaj na kojem je ljude iz svoje publike udarao patikom u glavu. Iako su ga mnogi osudili zbog ovog čina, na društvenim mrežama mlađe generacije su ga podržavale i tvrdile da je on nešto najbolje što je moglo da se desi na muzičkoj sceni.

Foto: Kurir

Udaranje patikom u glavu se svima činilo kao vrhunac koji ne može da se prevaziđe, reper je ubrzo sve demantovao.

Stopalo i pocepana čarapa

Nakon nekoliko nastupa gde je ponavljao isti čin, dogodio se naredni performans.

Desingerica je na bini izuo patiku i krenuo da gura stopala ljudima u facu.

Desingerica je u jednom trenutku okrenuo nogu i čarapom krenuo da maše kroz masu ljudi, što je izazvalo gnev u javnosti.

"Je l' realno da smrdljivim nogama ide prema publici", "Ovom noge smrde i preko ekrana", "Da li je realno da ljudi plaćaju ovo da gledaju", bili su samo neki od komentara na društvenoj mreži TikTok.

Rendanje kačkavalja i pravljenje pite

Sledeća scena koja se rapidno delila po društvenim mrežama nastala je u Budvi tokom jedne dnevne žurke.

Naime, Desingerica je uvrstio u svoj nastup smesu za pitu, te je tako tokom izvođenja jedne pesme na fanove lepio kore za pitu, jaja, a onda im je rendao kačkavalj po glavi.

Obzirom da se sve odigralo tokom dana i da su face fanove bile jasno vidiljive, lako je bilo doći do zaključka da su njegovi obožavatelji ostali oduševljeni.

Pljuvanje u usta

Iako je već tada bilo jasno da Despić fura svoj fazon i da neće stati, ono što je sledeće uradio nikome nije moglo da padne napamet.

Dragomir je na svom nastupu pljuvao devojci u usta, a snimak je jako brzo postao viralan na društvenim mrežama. Ovajk potez je napravio razdor kako na estradi tako i u javnosti, jer su ga mnogi brutalno osuđivali, dok je druga strana tvrdila da je svako došao svojom voljom i da reper ne radi ništa na silu.

Foto: Printscreen

Tim povodom je nastao i čuveni snimak sa Radom Manojlović koja je u emisiji Amidži šou stala na njegovu stranu i izjavila:

- Da ona nije zinula, ne bi joj on pljunuo usta.

Sladoled

Niz njegovih čudnih i nesvakidašnjih ideja je u tom momentu tek ugvatio zalet, te je nakon svega na jednom od druženja sa publikom mazao ljude sladoledom.

Desingerica maže publiku sladoledom Izvor: Instagram/ @dragomirdespic_design

Ono što je primetno je da su se fanovi toliko gurali tokom tog čina, da umalo nije došlo do haosa jer su svi želeli da poslasticu ližu prvi.

Mrtvački sanduk

Desingerica izasao u sanduku na binu Izvor: Kurir

Desingerica je u jednom trenutku poželeo da svoje performanse podigne na viši nivo, te je na jednom nastupu izašao iz mrtvačkog sanduka dok je publika vrištala iz petnih žila.

Popularni reper je uz crkvena zvona izašao iz velikog kovčega koji je bio postavljen nasred scene, a na kom se nalazi veliki crni krst.

Na projektoru iza njega prikazano je njegovo lice sa crvenim očima, a kada je izašao nastala je opšta pometnja. Mnogi su ovakav gest na bini nazvali satanističkim obredom.

Lizalica

Foto: Printscreen TikTok

Internetom je jedno vreme kružio snimak Desingerice i jedne njegove obožavateljke, gde se vidi kako joj reper stavlja lizalicu u sta, koju je prethodno on polizao.

Međutim, ono što se razlikuje od ostalih skandala je to što nije bila u pitanju tinejdžerka, već starija, odnosno punoletna i zrela devojka.

Palačinke

Nakon pite i kačkavalja, na red su došle i palačinke.

Desingerica na ljudima iz publike ređa palačinke Foto: Printscreen/Instagram

Naime, nepoznatom dečku i devojci iz publike je prvo palačinku stavio na glavu, zatim sipao kečap i još neke namirnice, te savio i pojeo zajedno sa njima.

Porođaj

Desingerica je nastupao i na Belgrade Music Week festivalu, a kao i obično, šokirao je sve svojim scenskim nastupom.

1/6 Vidi galeriju Desingerica šokirao nastupom Foto: screenshot instagram

Fanovi su ga s nestrpljenjem čekali da se pojavi na sceni, a njegov izlazak na binu izazvao je pravu pometnju. Na bini je imao ogroman krevet s baldahinom na kom je ležala devojka koja je glumila da se porađa i da se uvija od bolova. U jednom trenutku Desingerica je izašao kao novorođenče iz njenog stomaka s pupčanom vrpcom, a zatim je počeo da peva dok je skakao po krevetu ispred nje, i to bez majice i poliven zelenom farbom.

Pečenje

Da je pravi "domaćin" i da ne štedi kada je u pitanju publika, dokazao je kad je pečenje izneo na binu i jeo zajedno sa prisutnima. Zbog ovog poteza je najčešće bio prozivan u Pinkovim zvezdama.

1/4 Vidi galeriju Dragomir Despić Desingerica jede pečeno jagnje na bini Foto: Printscreen Instagram

Šišanje

Da inovacije nemaju kraj govori i jedan od nedavnih nastupa kada je svog fana iz publike ošišao mašinicom.

Desingerica na nastupu šiša momka iz publike Izvor: Instagram/dragomirdespic_design

Despić je pažljivo i uz ovacije svih prisutnih kompletno ošišao svog fana dok je repovao, a publika vrištala iz sveg glasa.

Živo jagnje

Jedan od poslednjih nastupa koji je izazvao opšti haos kako u Vranju tako i u medijima jeste performans sa živim jagnjetom.

Naime, reperu je jedan od fanova došao na binu sa životinjom koja je bila vidno uplašena. Dragomir, kako je naveo, u početku nije znao šta da radi, te ga je "krstio", poljubio i igrao sa njim kako bi ispoštovao prisutne.

Zbog svega navedenog, protiv repera su podignute tri krivične prijave, a javnost je okarakterisala njegovo ponašanje kao zlostavljanje životinje.

Zabrane, hapšenja, osude

Desingerica zbog svog ponašanja bio više puta na meti osuda, takođe bio je i privođen, a nekoliko puta i prozivan od strane ličnosti sa estrade koji ga ni ne smatraju pravim kolegom već kako su neki naveli "performerom".

1/9 Vidi galeriju Desingerica u autu zbog kog je morao da podigne kredit Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Nekoliko puta se dogodilo da njegovi nastupi budu i zabranjeni u nekim gradovima, ali ono što je sigurno da njegova popularnost ne jenjava. Reper je postao miljenik mlađe populacije, ali i publike koja prati Pinkove zvezde.