Igor Topalović, reporter RTS-a dao je otkaz, što je sve iznenadilo. Igor je bio miljenik lepšeg pola, a sada se oglasio i otkrio koji mu je naredni potez u karijeri.

Novi planovi

Igor je istkao da menja profesiju i da se raduje novom timu u kojem će raditi.

- Idem u marketing. Imam u planu i podkast na platformama. Prelazim u jednu privatnu firmu, gde je već dobra ekipa mladih ljudi, ispravnih, poštenih i uspešnih. Gradi se priča od početka. Plan je da se igra “liga šampiona”, tim imamo. Ovo proleće je definitivno za novu knjigu u mom životu - rekao je Igor.

"Hvala i doviđenja"

Prethodno se od gledalaca oprostio na Instagramu saopštenjem.

- Hvala i doviđenja. Nakon gotovo 7 godina rada na RTS-u, vreme je za neke nove stvari u karijeri. Hvala svima na podršci i lepim trenucima svih ovih godina - ružne zaboravljamo - napisao je on u objavi na Instagramu.

Zbog Igora a su mnoge pripadnice nežnijeg pola istakle da će češće gledati televiziju, a mi smo ga upitali koliko mu prijaju takvi komplimenti:

- Najiskrenije, ja se trudim da se bavim novinarstvom. To je počelo još prošle godine u decembru, posle jednog izveštavanja. Žao mi je što niko nije primetio to moje izveštavanje. Mene u ovom stadijumu zanima novinarstvo. Trudim se da se što bolje bavim tim reporterskim poslom, a kako izgledam. Mislim da izgledam pristojno za televiziju, slikanje, živo javljanje, ali to je nešto lično - rekao je on i dodao:

- Prijaju ti komplimenti na privatnoj osnovi, a što se tiče novinarstva, vetar u leđa mi daju kritike, pozitivne ili negativne nekih autoriteta koje poštujem. Svakom normalnom čoveku će to da prija, da mu hrani ego, ali iskreno u ovom trenutku, više se obazirem na profesionalne i novinarske kritike.

