Slušaj vest

Nakon skandaloznih optužbi koje je Aleksandar Stanimirović, član Amadeus benda, izneo na račun svoje bivše supruge Snežane, a u kojima, između ostalog, tvrdi da ga je ona prevarila sa svojim učenikom iz škole, kao i da na internetu postoji njihov eksplicitni video-snimak, strasti se ne smiruju.

Foto: Printscreen Instagram

Naša ekipa je tokom jučerašnjeg dana uspela da stupi u kontakt sa Snežanom, koja je kratko prokomentarisala muzičareve tvrdnje o njihovom turbulentnom odnosu i optužbama da ga je tokom braka varala i da je konzumirala nedozvoljene supstance.

Nemaju kontakt

- Videla sam šta je izjavio i ja ne želim da se pojavljujem u medijima. Preporučila bih da u policiji proverite sve prijave o nasilju u porodici i ko se drogira. Ja se ne bih oglašavala, ali moja ćerka, koja je punoletna, rado će vam sve ispričati - poručila nam je Svetlana.

Ubrzo nam se javila i Vaska Stanimirović, koja je iznela još skandaloznije tvrdnje na račun svog oca.

Foto: Privatna arhiva

- Nije normalno da jedan otac, kakav god da je on, javno izgovori ovakve stvari. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog svog deteta i bivše žene. To je njegova sramota. Nije normalno da ovako javno blati i sebe i nas. Mi mu ništa nismo krive. On je mene pretukao pre nekoliko meseci. Sad živim s mamom u Nišu. Tukao me je i ošišao zbog jedne totalne gluposti i nesporazuma s mojim društvom. Baš je bio agresivan. Saznala sam da se on drogira. Na snimku koji je izašao u javnost moja majka je pretučena i na silu naterana da povuče liniju (kokain, prim. aut.) On to sve objavljuje iz nekog svog besa i hira. Nadam se da će sve ovo da se stiša, jer je ovo najpre njegova sramota kao javne ličnosti - rekla nam je na početku Vaska, pa nastavlja:

- Nisam ni u kakvim odnosima sa ocem. Nemamo kontakt. Samo sam ga sad zvala, pre možda pola sata, da mu kažem da nije u redu ovo što priča. On kaže da on mene voli i da sam ja njegovo dete. Ja ne padam na te reči, samo na dela. Nikad u životu nije bio tu za mene. Ne pamtim ga ni iz detinjstva. Stalno je radio i bio s nekim devojkama. Nije se tad setio da ima ćerku. On je sve ovo objavio javno jer je u svojoj glavi umislio da smo mi njega izdale, jer smo mi otišle od njega. Kad me je istukao, ja sam pozvala svog deku da dođe po nas. Bile smo jako uplašene. Psihički je zlostavljao mamu. Sad nam se sveti jer smo pobegle od njega. Saznala sam da tata uzima kokain. Da tu nije umešana droga, zašto bi on sve ovo radio - upitala se Amadeusova ćerka.

Muzičareva naslednica prokomentarisala je i očeve tvrdnje da na internetu postoji video-snimak seksa njene majke sa učenikom.

Foto: Printscreen Instagram

- To nije istina. Moja majka ga nikad u životu nije prevarila, a zajedno su bili od 14. godine. Nikad nije imala drugog muškarca osim njega, a on je nju tokom braka stalno varao. Imao je jednu vezu od šest godina, a drugu od dve godine. Kad sam bila mala, ja sam se jedne noći probudila i videla ga u krevetu pored druge žene. Taj učenik o kome on govori je mamin bivši učenik. Oni su se dopisivali samo profesionalno, nikakva intima. Ona decu iz škole, s kojom radi, gleda kao svoju. On je sve to isprojektovao u svojoj glavi. Nisam videla taj porno-klip. Na tom snimku je moja mama s njim u krevetu, a ne sa učenikom. To mi je mama rekla. Tata ih je tajno snimio u stanu tokom odnosa. Pretukao je i mamu, naterao ju je i prisilio fizički da povuče liniju. Mama je jako potresena, plače i pod stresom je ceo dan. Tata kaže da je na tom snimku neko drugi, a ne on. Mama se seća kad je taj njihov snimak nastao - priča Vaska i nastavlja:

Prešlo granicu

- Kad bih sad srela tatu na ulici, uplašila bih se. On nas uhodi, normalno da mi nije svejedno. Sve je to zbog droge. Skoro mi je napisao poruku s nepoznatog broja da će mi ubiti majku. Što se tiče prijava policiji, mi smo ga prijavile za upad u stan. Tad nam je ukrao sve stvari iz stana. To je bilo kad su se oni već bili razveli. Prijavile smo ga i za pretnje, bušio je gume nama i mojim sestrama. Platio je svog drugara koga je snimila kamera. Ponovo ćemo ga prijaviti jer je ovo prešlo svaku granicu. Mi mu želimo sve najbolje, a on nas ne ostavlja na miru - zaključila je Amadeusova ćerka na ivici suza za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Aca Amadeus Foto: Marina Lopicic, Dragana Udovicic

Podsetimo, Aca je ranije istakao da mu ženina prevara nije najteži udarac, već situacija u vezi s njihovim detetom. Tvrdi da mu bivša supruga otežava da viđa ćerku i da je, prema njegovim rečima, postavila uslov koji smatra neprihvatljivim.