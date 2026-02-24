Slušaj vest

Goca Tržan više od deceniju uživa u ljubavi sa svojim suprugom Rašom Novakovićem.

Pevačica je pre Raše bila u braku sa Ivanom Marinkovićem sa kojim je dobila ćerku Lenu.

"Ne stidim se Ivana Marinkovića"

Ivan Marinković nakon razvoda započeo je rijaliti karijeru, a tokom godina dobio je i sina sa Miljanom Kulić.

Goca Tržan gostovala je u podkastu kod Bokija 13 i progovorila o prošlosti i bivšem mužu.

- Ne, ne stidim se Ivana Marinkovića. Zašto bih ga se stidela? On je bio moj izbor, u tom trenutku je bio pravi za mene. Iz tog odnosa dogodila se Lena - izjavila je Goca i dodala:

 "Svoje dete nije video 10 godina"

- Ivan Marinković svoje dete nije video 10 godina. Deset godina je u rijalitiju. Znam samo da sam strogo naredila svojim roditeljimna i svima i kod koojih je išla, da ne puštaju to na televiziji. Da ga ne bi viđala u tom izdanju. Znala sam da je imao problem sa alkoholoom i ne samo sa tim, nego i sa kockom.

"Iz braka sam izašla gola kao gusenica"

Pevačica nije krila koliko je ponosna na svoju ćerku i da je na svemu što je prošla ipak zahvalna.

- Jednom prilikom je izašao na dva meseca i nije zvao Lenu već joj je pustio poruku, na šta je ona bila u fazonu: "Šta me sada zoveš?", nešto tako. On je njoj napisao na to: "Nije mama dala." Iz braka sam izašla gola kao gusenica sa sve kreditom za stan. Moja ćerka je jedno nestvarno biće, vaspitana, je lepa, ja je obožavam i mnogo mu hvala na njoj. Zahvalna sam na svemu što se desilo - govorila je Goca.

