Nastavljeno je snimanje muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a na snimanje je stigla i Sanja Vučić, koja ponovo menja nekog

od starijih kolega. Kako počinje i Pesma za Evroviziju, Sanju smo upitali da li ima favorita.

- Moram da budem malo subjektivna. Moja najbolja drugarica iz srednje škole nastupa večeras, Đurđica, tako da svi glasajmo

večeras za nju. Naravno, ima dosta tu i mojih kolega, prijatelja koji se takmiče. Svim srcem sam uz Đurđicu. Ona je kod mene sve

vreme dok ovo traje, jako smo uzbuđene - rekla je Sanja.

U tom trenutku stigla je i Svetlana Ceca Ražnatović, koja je pokušala da izbegne davanje izjave na šaljiv način.

- Gde ćeš? Gde ćeš sad? Htela sam da ih ti zamajavaš da ja šmugnem - poručila je Ceca Sanji.



- Vi pitate mene da li ću ja? (smeh) To je za omladinu, za nekog ko treba da se dokazuje. Mislim da mi koji smo već ostvareni da ne

treba da zauzimamo mesto klincima koji prave karijeru. Vidite po ovim formatima da imamo mnogo talentovanih klinaca -

poručila je Ceca.

Ona je nedavno otkrila da će joj prateće vokale na novom albumu pevati Andreana Čekić, a sada nije želela da otkrije više detalja.

- Neću da pričam o tome, to ste shvatili već. Prvo skoči, pa reci hop - istakla je, pa krenula u studio.