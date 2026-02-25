Slušaj vest

Halid Bešlić sahranjen je 13. oktobra prošle godine na groblju Bare u Sarajevu, a tuga za legendarnim pevačem ne jenjava ni skoro pola godine od njegove smrti.

U ovo se uverila i naša ekipa, koja je prethodnih dana boravila u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, kada smo posetili večno počivalište legendarnog pevača. Tamo smo zatekli njegov grob prekriven velikim brojem venaca i cveća koje su doneli poštovaoci iz celog regiona.

Posebno su emotivne poruke njegovih fanova, a reči koje su mu posvetili kidaju dušu.

"Hvala što si nam pokazao kako je biti dobar čovek!", "Nedostaješ, hvala za sve!", samo su neke od poruka na vrhu grobnice.

Kako smo saznali od zaposlenih na groblju, nema dana a da neko od njegovih poštovalaca ne dođe i ne poseti pevačevu večnu kuću.

- Tuga za Halidom ne prestaje. Kao da je juče otišao. Svakoga dana najmanje desetak ljudi dođe i ode do groba. Oni koji ne znaju, često dođu do nas i pitaju nas kako da nađu njegovu parcelu. Donose cveće, poruke. To pokazuje koliko ga je narod stvarno voleo i poštovao. Spomenik još nije podignut, to je u planu. Do godišnjice će biti sigurno. Sin mu često dolazi, redovno se sve održava i čisti - ispričao nam je radnik s Bara.

Podsetimo, Bešlić je preminuo posle kraće i teške bolesti 7. oktobra, a na sahrani se okupilo oko 100.000 ljudi.

