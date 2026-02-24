"ZOVITE POPA" Dragica Zlatić bije ko Sveti Ilija: Pevačica počela sa treninzima boksa, a ovo je jedino muči (FOTO)
Dragica Zlatić je veoma aktivna na društvenim mrežama, a svojim pratiocima na Instagramu redovno pokazuje delove svoje svakodnevnice.
Ovoga puta, pevačica je otkrila šta je njena nova strast, a to je sport.
"Zovite popa"
Dragica je na Instagramu otkrila da je počela redovno da trenira, te je objavila i video snimak sa treninga.
Na jednom od snimaka pevačica je napisala u šaljivom maniru :
- Ovo je moj treći trening boksa, ali uskoro ću da kidam, samo da naučim koja je leva a koja desna noga.
Da su treninzi naporni i da je Zlatićeva odradila dobar posao, govori i njena šala na jednom od snimaka kada je napisala
- Zovite popa.
"Tražim nekoda da s njim slavim slavu"
Dragica je jedna od retkih javnih ličnosti koja ume i voli da se dohvati metle, sekire i raznih kućnih poslova.Iako je prava domaćica i ništa joj nije strano, Dragica je i dalje sama, a partnera ni na vidiku.
Zlatićeva je nedavno govorila o pravim merama vrednosti i priznala šta želi od muškarca.
- Kada odem u Čačak odmah se dohvatim metle i motike, kosim travu, cepam drva, ložim vatru. Kao što vidite iz priloženog, ja kuvam i kuvam i ništa, tako da žene, to nije istina. Mislim da je danas pravilo da što veća usta i grudi bolje "pale" od šerpe - izjavila je pevačica za Ekskluziv i dodala:
- Ja samo tražim nekoga s kim mogu da slavim slavu, mislim da sam sa tim sve rekla.