Dragica Zlatić je veoma aktivna na društvenim mrežama, a svojim pratiocima na Instagramu redovno pokazuje delove svoje svakodnevnice.

Ovoga puta, pevačica je otkrila šta je njena nova strast, a to je sport.

"Zovite popa"

Dragica je na Instagramu otkrila da je počela redovno da trenira, te je objavila i video snimak sa treninga.

Na jednom od snimaka pevačica je napisala u šaljivom maniru :

- Ovo je moj treći trening boksa, ali uskoro ću da kidam, samo da naučim koja je leva a koja desna noga.

 Da su treninzi naporni i da je Zlatićeva odradila dobar posao, govori i njena šala na jednom od snimaka kada je napisala

- Zovite popa.

"Tražim nekoda da s njim slavim slavu"

Dragica je jedna od retkih javnih ličnosti koja ume i voli da se dohvati metle, sekire i raznih kućnih poslova.Iako je prava domaćica i ništa joj nije strano, Dragica je i dalje sama, a partnera ni na vidiku.

Zlatićeva je nedavno govorila o pravim merama vrednosti i priznala šta želi od muškarca.

- Kada odem u Čačak odmah se dohvatim metle i motike, kosim travu, cepam drva, ložim vatru. Kao što vidite iz priloženog, ja kuvam i kuvam i ništa, tako da žene, to nije istina. Mislim da je danas pravilo da što veća usta i grudi bolje "pale" od šerpe - izjavila je pevačica za Ekskluziv i dodala:

- Ja samo tražim nekoga s kim mogu da slavim slavu, mislim da sam sa tim sve rekla.

