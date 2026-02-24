Pravo lice Aleksandre Jeftanović

"Ne bih sve ponovo"

- Za mene je rođendan pogled na kalendar, pogled na sat – da se odredimo u vremenu i vidimo gde smo i kuda idemo. U tom smislu mi nije bilo prijatno, ali sam se u sredu ujutru probudila potpuno rasterećena, laka i srećna. Imala sam da obavim posao, a taj posao sam izabrala i volim, s ljudima koje sam takođe izabrala i volim. Ostaje da rođendan obeležim s prijateljima. Ponosna sam na svakog od njih i na činjenicu da ih nemam mnogo, što je takođe stvar mog izbora. Svi su pravi i svima njima, bilo da su to poslovni saradnici ili iz privatnog života, zahvalna sam što su tu i što su takvi kakvi jesu. Sve je to deo pravog puta, koji nije uvek bio lak, ali je moj. Ne bih sve ponovo, ali bila sam uvek iskrena prema sebi i spremna na posledice svojih odluka. Stajala sam iza njih i kad su bile loše. Žene su iskustvena bića, mnogo puta sam išla glavom kroz zid, ali ko nije - govorila je Aleksandra.