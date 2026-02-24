Slušaj vest

Aleksandra Jeftanović važi za jednu od naših najlepših dama sa javne scene, a mnogi ne mogu da poveruju da je nedavno napunila 50 godina.

Voditeljka se može pohvaliti vitkom linijom, ali i licem devojčice koje je nedavno pokazala na društvenim mrežama.

Pravo lice Aleksandre Jeftanović

Aleksandra je na Instagramu otkrila kako izgleda bez trunke šminke, dok su njeni pratioci bili oduševljeni onim što vide.

Aleksandra Jeftanović
Foto: Instagram

Bez stresa i filtera, Aleksandra je pokazala kako izgleda u prirodnom izdanju.

"Ne bih sve ponovo"

Aleksandra je nedavno napunila 50 godina, a tom prilikom govorila je o svom životu.

- Za mene je rođendan pogled na kalendar, pogled na sat – da se odredimo u vremenu i vidimo gde smo i kuda idemo. U tom smislu mi nije bilo prijatno, ali sam se u sredu ujutru probudila potpuno rasterećena, laka i srećna. Imala sam da obavim posao, a taj posao sam izabrala i volim, s ljudima koje sam takođe izabrala i volim. Ostaje da rođendan obeležim s prijateljima. Ponosna sam na svakog od njih i na činjenicu da ih nemam mnogo, što je takođe stvar mog izbora. Svi su pravi i svima njima, bilo da su to poslovni saradnici ili iz privatnog života, zahvalna sam što su tu i što su takvi kakvi jesu. Sve je to deo pravog puta, koji nije uvek bio lak, ali je moj. Ne bih sve ponovo, ali bila sam uvek iskrena prema sebi i spremna na posledice svojih odluka. Stajala sam iza njih i kad su bile loše. Žene su iskustvena bića, mnogo puta sam išla glavom kroz zid, ali ko nije - govorila je Aleksandra.

Aleksandra Jeftanović Foto: Instagram Screenshot

Na pitanje da li je zadržala neku zabludu iz mladosti, bivša voditeljka je rekla:

- Kako nisam! U mladosti sam bila puna poverenja u život i stvarno sam verovala da će na kraju sve biti dobro. I dalje verujem u srećan kraj i u ljude, samo sada imam rampu.

aleksandra jeftanović
Screenshot 2025-10-06 102913.jpg
aleksandra01-damir-dervisagic.jpg

