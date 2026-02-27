Slušaj vest

Halid Bešlić sahranjen je 13. oktobra prošle godine na groblju Bare u Sarajevu, a tuga za legendarnim pevačem ne jenjava ni skoro pola godine od njegove smrti.

U ovo se uverila i naša ekipa, koja je prethodnih dana boravila u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.Tom prilikom smo posetili naselje gde je Halid živeo, gde smo zatekli jednog od njegovih starih prijatelja.

- Nedostaje nam naš Halid sve više i više. Eno, na Baščaršiji već prodaju magnete s njegovim likom, kaže mi prijatelj da su oni najtraženiji. To nije bilo ni kada je Tito umro. Tuga je velika i dalje, takva ljudina se ne rađa dvaput - rekao nam je sagovornik.

Interesovalo nas je i da li viđa Halidovu udovicu Sejdu i sina Dina.

- Mogu da vam kažem da je Sejda sadazdravstveno malo bolje. Ona najviše vremena provodi tamo u njihovoj kući na moru, na Pelješcu. Prijaju joj tamo klima i morski vazduh. Dino je na relaciji Pelješac-Sarajevo. Tamo je s majkom, pomaže joj koliko može. I ovde u Sarajevu su stalno zajedno, on je vodi na kontrole i brine se da joj ništa ne fali. Ne ide više u Nemačku. Tamo su mu žena i deca, oni tamo idu u školu. Majka mu je trenutno prioritet - ispričao nam je pevačev prijatelj.

Podsetimo, Bešlić je preminuo posle kraće i teške bolesti 7. oktobra, a na sahrani se okupilo oko 100.000 ljudi.

Svoje poslednje leto Halid je s porodicom proveo u novoj vili na Pelješcu, tik uz more, koja mu je bila glavna preokupacija poslednjih meseci života, a u kojoj je, nažalost, uspeo da uživa samo mesec dana.

Kako smo svojevremeno i pisali, Halidu se zdravstveno stanje i pogoršalo na Hrvatskom primorju tokom odmora, nakon čega ga je sin Dino odveo na preglede u Zagreb, gde mu je i dijagnostikovan kancer jetre.

- Halid se mnogo radovao ovoj kući, koja je konačno završena početkom godine. Vila je pevaču predata po principu ključ u ruke i koštala ga je 600.000 evra. Cene na tom delu Hrvatskog primorja su vrlo visoke, ali on nije žalio kako bi imao savršeno mesto za odmor i uživanje za sebe i svoju porodicu. Ipak, sudbina je htela drugačije, pa je on umesto godinama u njoj uživao samo mesec dana ovog leta. Tako da mu je ovo, nažalost, bilo prvo i poslednje leto u njoj. Mnogo mu je prijalo vreme provedeno u njoj, iako mu se stanje baš tamo pogoršalo. On se trudio da se tamo što više odmara i da pliva, ali je bilo dana kad je samo ležao u hladu i nije izlazio. Društvo su mu pravili supruga Sejda, sin Dino, snaja i unuci. Njegov prvi komšija tamo mu je i dugogodišnji prijatelj i kolega Šerif Konjević, koji je svaki dan išao s njim na plažu i dolazio kod njega u kuću - rekao nam je tada jedan Bešlićev prijatelj.

