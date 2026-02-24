Slušaj vest

Aleksandar Milić Mili u dugom je braku sa suprugom Ninom. Njih dvoje imaju dvoje dece, a kompozitor je svojevremeno izenadio javnost kada je otkrio da on i supruga ne dele bračni krevet, čak ne spavaju u istoj sobi.

- Žena spava u drugoj sobi - rekao je Mili i objasnio da on voli beli luk koji često jede uveče te je to razlog spavanja u različitim prostorijama.

Njegova deca imaju po dva imena, a Mili je i o tome tada govorio.

Foto: Grand E. Srdic

- Sin se zove Markus Simeon Milić, dok je ćerka Mia Jovana Milić. Svako je dobio prvo ime po nekom značenju. Markus znači snaga, obrazovanje i njegov zaštitni znak imena je Lav sa knjigom, dok Mia znači moja, jedinstvena, odnosno posebna osoba – govorio je Mili.

Inače, kada je upoznao Ninu, Mili je živeo u 15 kvadrata i to u studiju u kom je radio, ali je uskoro počeo da uživa u suvom luksuzu.

- Sve moje pesme dolaze iz moje emotivne ispunjenosti i sigurnosti. To što je meni Nina pružila u braku je neiscrpan izvor za stvaranje najlepših ljubavnih pesama a ponekad mi se čini da sam pesme koje sam pisao pre nego što sam je upoznao, pisao upravo njoj. Naravno, tu ne ubrajam pesmu "Marihuana" i hrpu drugih ludila koje sam pisao sebi a i drugima (smeh) - govorio je Mili pre nekoliko godina za medije.