U ime naroda,

Sudija Jelena Bogojević Lazić, u parnici tužilje Sare Damnjanović iz Beograda, čiji je punomoćnik Dušan Stojković, advokat iz Beograda, protiv tuženih Mondo INC d.o.o. kao pravnog sledbenika "Adria Media Group" d.o.o. Beograd (Stari grad), izdavač dnevnih novina Kurir, s registrovanim sedištem u Beogradu, Ul. Vlajkovićeva br. 8, i Rajka Nedića, odgovornog urednika štampanog i elektronskog izdanja medija Kurir iz Beograda čiji je zajednički punomoćnik Branislav Glogonjac, advokat iz Beograda, radi naknade nematerijlane štete, vrednost predmeta spora 1.000.000,00 dinara, nakon održane javne glavne rasprave zaključene dana 26. 9. 2024 godine doneo je

PRESUDU

DELIMIČNO SE usvaja tužbeni zahtev tužilje Sare Damnjanović iz Beograda, te se obavezuje tuženi Mondo INC d.o.o. i Rajko Nedić iz Beograda da tužilji Sari Damnjanović iz Beograda na ime naknade nematerijalne štete u vidu duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate iznos od 60.000,00 dinara s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na taj iznos, počev od dana 26. 9. 2024. godine pa do isplate, u roku od 8 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, a pod pretnjom izvršenja.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužilje Sare Damnjanovic iz Beograda u delu u kojem je tražila da sud obaveže tužene Mondo INC d.o.o. i Rajka Nedića iz Beograda da tužilji Sari Damnjanović iz Beograda na ime naknade nematerijalne štete u vidu duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate iznos preko dosuđenog iznosa u stavu prvom izreke od 60.000,00 dinara, a do traženog iznosa od 1.000.000,00 dinara, odnosno za iznos od 940.000,00 dinara, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na taj iznos, počev od dana 26. 9. 2024. godine pa do isplate, KAO NEOSNOVAN.

ODBIJA SE tužbeni zahtev kojim je traženo da se obaveže tuženi Rajko Nedić iz Beograda da sa internet portala www.kurir.rs ukloni tekstove, i to tekst objavljen dana 6. 10. 2020. godine pod naslovom: "Bruka lokalnih čelnika: Skandal u Mladenovcu: Influenserka bez maske o trošku opštine na trgu podučavala osnovce! Ni distance nigde nije bilo! Novcem iz lokalnog budžeta, mimo volje građana, finansiran javni nastup Sare Damnjanović, koja je na centralnom trgu održala predavanje masi osnovaca bez maski i distance", tekst objavljen 6. 10. 2020. godine pod naslovom: "Izazvala pažnju tiktokerka Sara Damnjanović podigla Mladenovac na noge: Roditelji i nastavnici ogorčeni zbog predavanja influenserke (Kurir TV)" i sa intrenet stranice da ukloni tekst objavljen dana 7. 10. 2020. godine pod naslovom: "Užas: Skandal: Dok nam deca pohađaju nastavu od kuće zbog korone, škole dozvolile da infuenserka podučava osnovce u učionicama! Takozvana tiktokerka Sara Damnjanović, koja je đacima ipak održala predavanja na trgu u Mladenovcu zbog pritiska roditelja, bila planirana kao gost u tri osnovne škole iako to direktori demantuju ministru".

USVAJA SE tužbeni zahtev tužilje Sare Damnjanović iz Beograda, te se obavezuje drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda da uvod i izreku ove presude objavi u štampanom i elektronskom izdanju medija Kurir bez komentara i bez odlaganja, o svom trošku, a najkasnije u drugom narednom broju novina, poštujući pravila propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.