Marija Šerifović živi život punim plućima, a čini se das pevačica sija posebnom energijom otkako je postala majka sina Maria.

Osim uspešne muzičke karijere, Marija se savršeno snalazi i kao influenser, pa osim što često kači zanimljive trenutke iz života na jutjubu, Šerifovićeva često deli trenutke sa sinom na Instagramu, koji vrlo često nasmeju sve. Ovaj, koji je objavila danas nasmejaće vas sigurno.

09:09 ujutru Marija leži u krevetu, a Mario udara u bubnjeve. Pevačica se hvata za glavu i ne zna šta je snašlo

Mariji Šerifović sin snima bubnjeve Izvor: Instagram

Sin Mario je njena najveća razonoda, a svaki dan proveden sa njim maksimalno je ispunjen.

- Bolje da ne znaš kako izgleda naš dan. U avionu je pilot izašao da me pozdravi kao roditelja i mamu deteta i da mi čestita, i kaže: “You have a very active baby”, ja kažem: “Is there a compliment, or?”. Ne znam, Bog ga i anđeli čuvali. Toliko je smešan, toliko je vedar, ničega se ne boji, neustrašiv. Presladak i preemotivan, ljubavan i bezobrazan i to je haos jedan. Niko ne može da se naljuti na njega i mislim da će to biti mnogo veliki problemi tokom njegovog odgajanja. To je jedan strelac, jedna vedrina. Biće neprestana borba - priča Marija, a na pitanje da li će zauzeti stav stroge mame ili popustljive kaže:

- Mislim da je najbolja sredina. Nisu ista deca, različite su im emocije, karakteri, tako da u skladu sa tim verujem da svaki roditelj zna šta treba raditi, samo nisam za „gentle parenting“ - da ga sa sedam godina pitam kako se osećaju, kakve želje i mišljenja imaju, ja sa sedam godina nisam znala ništa.

