Dragan Kojić Keba poznat je po tome da je jedan od retkih pevača starije garde, koji vodi računa o svom fizičkom izgledu.

Znamo da pevač ima svoju skin ker rutinu, često je u prirodi, trči i šeta, ponekad zagrli i drvo, a sada je otkrio u čemu je još tajna njegovog izgleda.

Svakog jutra kada ustane popije kašiku prirodnog antibiotika iz jednog manastira.

- Nije zgoreg da kažem, manastir Poganovo, proizvode najbolji prirodni antibiotik, upravo na bazi belog luka, limuna... Nema prehlade, jedna kašika dnevno. To je tajna mog zdravlja - rekao je pevač.

U čast legende narodne muzike večeras će se u Beogradu održati koncert, gde će njegove pesme pevati sve same legende narodne muzike, a prvi se latio mikrofona Keba.

On je već dva dana posebno srećan jer je Zvezda odnela pobedu u derbiju sa Partizanom.

Istakao je da je često pevao fudbalerima.

- Kako nisam pevao fudbalerima? Svi su veseli, oni su željni muzike, profesionalci,najviše vremena provode na treninzima. Skupljali smo se pre mi da igramo fudbal rekreativno. Sada više ne, dobro sam igrao - kazao je Keba.

Manastir Poganovo podignut je 1395. godine, kao zadužbina srpskog plemića Konstantina Dejanovića Dragaša.