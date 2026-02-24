Slušaj vest

Iako kršenje pravila u Beloj kući nije retkost, Veliki šef je još jednom pokazao da se nepoštovanje obaveza u rijalitiju ne toleriše, te je hitno reagovao i novčano kaznio pojedine učesnike.

Glavni akteri ovog incidenta bili su Luka Vujović i Anita Stanojlović, koji su samovoljno napustili emisiju "Gledanje ljubavnih snimaka".

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube

Do problema je došlo kada je tokom pomenute emisije pušten video-prilog koji je prikazivao ljubavnu priču između Anite i Jovane Tomić Matore. Luka i Anita su odbili da pogledaju ovaj snimak, kao i da ga komentarišu, zbog čega su demonstrativno izašli.

Zbog ovakvog ponašanja i direktnog kršenja osnovnog pravila života u "Eliti", Veliki šef je odmah doneo odluku da ih "udari po džepu" i oboje novčano kazni.

Za nedelju dana kažnjeni dva puta

Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko su sankcionisani pre nekoliko dana zbog nepoštovanja pravila života u Beloj kući.

Kako se navodi u odluci, Luka Vujović je kažnjen oduzimanjem mesečnog honorara. Razlog za ovu drakonsku kaznu leži u njegovom odbijanju da učestvuje u zadatku "Sudbinske lisice". Luka je poklekao pod pritiskom i ucenama svoje devojke Anite, koja mu je napravila ljubomornu scenu i zabranila da učestvuje u zadatku sa Aneli Ahmić. Kako je samoinicijativno odbio zadatak Velikog šefa, automatski je snosio posledice.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube

Ni Anita Stanojlović nije prošla bez posledica. I njoj je oduzet mesečni honorar, ali iz drugog razloga. Tokom svog nervnog sloma, uzrokovanog nepoverenjem u Luku, Anita je iznela niz neistina i uvreda na račun produkcije, što je strogo zabranjeno ugovorom o učešću u Zadruzi 9 Eliti.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: