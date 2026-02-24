"ABORTIRALA SAM BAR 19 PUTA" Skandalozna izjava naše poznate starlete - ima 29 godina i popila je 200 tableta za dan posle!
Maja Marinković (29) poznata je po brojnim skandalima kao i u učešću u rijalitiju, a jedna njena izjava svojevremeno je privukla veliku pažnju javnosti.
Naime, nakon što je jedna učesnica rijalitija popila pilulu za dan posle, Maja je otkrila koliko puta je ona kozumirala iste, kao i da je abortirala 19 puta.
- Popila je jednu tabletu, to nije strašno. Iz svog iskustva mogu da kažem da ne sme često da ih uzima, jer može da napravi kolaps u organizmu. Tabletu za dan posle može da popije jednom u šest meseci - rekla je Maja, pa nastavila:
- Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam preko 200 tableta za dan posle i abortirala bar 19 puta. Nerado pričam o tome, to nije nešto što treba bilo koja devojka da radi, ali ja sam imala faze kad nisam previše razmišljala o tome. Danas, kad vratim film, nikad to ne bih uradila - priznala je rijaliti učesnica.
"Ni otac nije mogao da me obuzda"
- Uvek sam bila svojeglava. Ni Taki nije mogao da me obuzda. Nerado pričam o ovome, jer moj otac sve sluša. Deo ovoga zna, ali, naravno, ne sve. Te pilule su dobra stvar jer spreče trudnoću, ali bilo je situacija kad nisam sumnjala da sam u drugom stanju, pa me posle boli glava kad odem na pregled. Mlade devojke treba da vode računa o tome šta rade. Treba da se koristi zaštita i nikad ne treba da dopuste da muškarac određuje to da li treba da se štite ili ne. To treba da se podrazumeva, a ako neko ne želi da stavi kondom tokom odnosa, ne treba ni da ga pogleda - objasnila je Marinkovićeva.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: