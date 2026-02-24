Slušaj vest

Naime, nakon što je jedna učesnica rijalitija popila pilulu za dan posle, Maja je otkrila koliko puta je ona kozumirala iste, kao i da je abortirala 19 puta.

- Popila je jednu tabletu, to nije strašno. Iz svog iskustva mogu da kažem da ne sme često da ih uzima, jer može da napravi kolaps u organizmu. Tabletu za dan posle može da popije jednom u šest meseci - rekla je Maja, pa nastavila:

- Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam preko 200 tableta za dan posle i abortirala bar 19 puta. Nerado pričam o tome, to nije nešto što treba bilo koja devojka da radi, ali ja sam imala faze kad nisam previše razmišljala o tome. Danas, kad vratim film, nikad to ne bih uradila - priznala je rijaliti učesnica.

"Ni otac nije mogao da me obuzda"

- Uvek sam bila svojeglava. Ni Taki nije mogao da me obuzda. Nerado pričam o ovome, jer moj otac sve sluša. Deo ovoga zna, ali, naravno, ne sve. Te pilule su dobra stvar jer spreče trudnoću, ali bilo je situacija kad nisam sumnjala da sam u drugom stanju, pa me posle boli glava kad odem na pregled. Mlade devojke treba da vode računa o tome šta rade. Treba da se koristi zaštita i nikad ne treba da dopuste da muškarac određuje to da li treba da se štite ili ne. To treba da se podrazumeva, a ako neko ne želi da stavi kondom tokom odnosa, ne treba ni da ga pogleda - objasnila je Marinkovićeva.

