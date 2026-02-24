Slušaj vest

Jedna od najaktuelnijih tema u rijalitiju "Elita 9" trenutno je zamršen odnos između Teodore Delić,Nenada Macanovića Bebice i njenog bivšeg partnera, Filipa Đukića. Povodom sveukupnog haosa oglasila se Teodorina majka, Slavica Delić, koja je bila izuzetno oštra prema nesuđenom zetu.

Naime, nakon što je produkcija u okviru nedeljnog zadatka vezala Teodoru i Filipa "sudbinskim lisicama", Bebica je počeo da pravi svakodnevne skandale, a situacija je kulminirala kada je Teodora izjavila da jedva čeka da ode kući u Gornji Milanovac.

Slavica je, naime, na samom početku razgovora otkrila da je rešila da Bebicu, Teodorinog dečka, strpa u, kako kaže, bolničku zatvorenu ustanovu.

- Ma gledala sam, haos, previše je bolestan... On je jako bolestan, retardiran, mentalno oboleo, ličnost je podvojena, umobolan je i pod hitno ćemo da strpati iza rešetaka i to u neku bolničku zatvorenu ustanovu, to planiram i to sam rešila. Ovu torturu koju ona trpi, to je nemoguće. Zahvalna sam ovoj kući koja je štiti, ko zna šta bi s njom bilo napolju. Naravno da poštuje njegovu decu, ona ih je čuvala i igrala se sa njima, sve vreme je bila sa decom, a mogla je kao devojka sa 23 godine da izlazi, da se šeta. Ona to nije radila čitavih tri godine, sve vreme je tu decu čuvala i gajila, da bi onaj njegov matori klošar otac rekao kako je jedva čekala da pobegne iz rodnog kraja... - govorila je Slavica u dahu, te je dodala:

- Podneću tužbu protiv onog njegovog oca, seoskog đilkoša i ove psihopate. To je linč nad njom, pokazivala mi je modrice, čupao je za kosu, meni sve Filipovi i Teodorini fanovi šalju. Njenom ocu ne smem da kažem neke momente, on je čovek u ozbiljnim godinama. Ima još dosta mesta u svesci, skoro 400 stranica sam napisala, to ću da dam advokatu kada bude pisao tužbu, da ima crno na belo.

Ovako govori o odnosu Teodore i Filipa

- Jeste, on se nadvio kao crni oblak nad Teodorom i Filipom. Teodora i Filip, to će verovatno ostati kada izađu iz rijalitija, inače od ovoga ne može ništa da se dešava. Muka joj je od Macanovića, ona bi ga otkačila odmah da je napolju, ona će kod nas da dođe. Na silu je prekinuto, neće Filip da gubi honorare...Vidim da je ona sa njim spontana, nasmejana, ona je jako duhovita, ali ne vredi kada joj ovaj brani, ne da joj da se smeje. Ucenjuje je, priča joj kako je bolestan, a ona je empatična i sve vreme joj nabija osećaj krivice. Beda, jad, čemer... - zaključila je Slavica za Pink.rs.

