Majka Milice Todorović, Jasmina, oglasila se danas na društvenim mrežama. I ako sve vreme provodi sa ćerkom i unukom, Jasmina je videvši da je nestao pas, ona je apelovala za pomoć.

- Nestao pas, maza - napisala je ona, uz apel da se javi svako ko pronađe psa.

Jasmina hitno operisana

Inače, Miličina majka Jasmina je početkom februara, kada se i pevačica porodila, hitno operisana.

- Nismo još, ali ćemo da slavimo. Ne znam kada tačno jer mi je žena u bolnici, pa kada izađe - kazao je Milan za Telegraf.rs.

- Operisala je slepo crevo, imala je problem sa slepim crevom... Umalo da umre... - rekao je Miličin tata.

I u dobru i u zlu

Jasmina je svojevremeno otkrila da je sa ćerkom prolazila kroz mnoge neprijatne situacije, neproverene novinske natpise, padove i uspehe, te navela malo poznate detalje iz prošlosti.

-Dešavalo se da tri puta nedeljno putuje za Beograd, dešavalo se da nemamo novac, da nemamo gde da prespavamo kad se završi takmičenje – rekla je Jasmina tada i dodala:

-Milica želi da peva u svom gradu, ali je niko do sada nije zvao. Želela bih da zapeva na našem Trgu jer je to zaslužila.

