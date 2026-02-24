Slušaj vest

Poznati muzičar Aleksandar Aco Ranković, čuveni kako su ga zvali "Aco disko", preminuo je u 79. godini.

Bio je sinonim za muziku, organizaciju žurki u gradu.

Prvi je doneo gramofonske ploče u Semberiju, postao je prvi bijeljinski Diždžej.

- Nije mogla proći ni jedna sportska manifestacija da Aco nije bio tu prisutan. Bio je zadužen za oganizaciju i ozvučenja diskoteka, dovodio je bendove u Bijeljinu još prije 45 godina - kažu stari sugrađani za InfoBijeljinu.

Čuveni Aco je i 30 godina radio na bazenima Banje Dvorovi, gdje je puštao muziku takođe.

Bio je jedno vreme direktor projektnog biroa u Bijeljini.

Sahrana će se obaviti 25. februara u 13 časova na groblju Pučile.

Kurir.rs /Info Bijeljina

Ne propustiteStarsHRVATI NE MOGU BEZ SRPSKE MUZIKE: Naši muzičari na najpoznatijem takmičenju u Hrvatskoj favoriti za pobedu: Dora 2026 u znaku autora iz Srbije
Grupa Lelek 2.png
StarsBIO SA 3 ŽENE U ISTO VREME, PA NAPRAVIO DETE MALOLETNICI KOJU DANAS SVI ZNAJU: Njena osveta zbog silnih prevara ga i sad boli! Životna priča estradnog maga
1656765912383.jpg
Ostali sportoviČUVENI REPREZENTATIVAC SRBIJE IMA NESTVARAN TALENAT! Briljira na gitari, ali TO NIJE SVE: Bravo, majstore!
Nova.jpg
StarsOD MUZIKE VIŠE NE MOŽE DA SE ŽIVI! Čeda Čvorak postao građevinski investitor
WhatsApp Image 2024-12-12 at 12.26.16 PM (2).jpeg