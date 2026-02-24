Slušaj vest

Nije tajna da Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, mnoge žene žele za sebe. Mlad, bogat, zgodan, pametan i popularan je sve što jednoj devojci treba kada je reč o partneru.

Sve već navedeno smo znali o Baki, međutim, sada su isplivale informacije za koju nismo znali, a koje će mu možda samo napraviti još veći problem kada je reč o obožavateljkama.

Iskrena

Onlifens starleta Bambi Val javno je govorila o odnosu sa jutjuberom Bakom Prasetom.

Gostujući u jednom podkastu, ona je otkrila kako su uspostavili kontakt te je otkrila i šta ju je iznenadilo kod njega:

- Ja ga nešto smarala preko poruka i on odgovori. I ja kao: "Nemoguće, jer kao mnogo je bitan realno!" Iskreno, mnogo mu je veliki. Ja ne znam jesam li ja bila deluzivna u tom momentu, ali ovoliki mu je. Ja ti se kunem meni je roletnica pala kada sam videla alatku - rekla je ona i rukom pokazala veličinu za koju tvrdi da je bila najmanje 25 centimetara.

Jelena Karleuša isto videla

Podsetimo, pre samo dva dana i Jelena Karleuša je izjavila da je Baki, veliki.

Na pitanje da li se čuje sa Bogdanom, izjavila je da joj Baka Prase povremeno šalje poruke, ali i fotografije eksplicitnog sadržaja.

- Mi se čujemo s vremena na vreme kada mi on pošalje fotografije svog... svog auta. Kažem mu da je veliki auto - rekla je Karleuša uz osmeh, očigledno aludirajući na nešto drugo.

