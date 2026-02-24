Slušaj vest

Gordana Džehverović svojim ulaskom u prvu sezonu “Zadruge“ privukla je veliku pažnju, kada je njena ćerka i popularna pevačica Teodora bila aktuelna učesnica, a nakon toga ostala je u javnosti i svakog utorka posećuje Belu kuću.

Vratila se u svoju kuću

Goca Džehverović se nakon sudskih sporova oko kuće u Kačarevu, vratila u nju da živi, a Teodora često posećuje mesto nadomak Pančeva.

- Jako lepe emocije me vezuju za ovo mesto iako sam bila kratko i u Beogradu i u Pančevu. Ovde nas ljudi vole i vratila sam se u moju kuću o kojoj se dosta pričalo. Sada ovde sređujem, radim, čistim, malterišem i lepim pločice i hoću sebi da napravim jedan lep kutak. Kad se svega prisetim bilo je naporno na Teodorinom početku, ali svaki trud i rad se isplati, a svaki dar treba negovati. Sava je bio super u školi, završio je fakultet, a Teodora je talentova, išla je u baletsku i u muzičku školu, sada živi svoj san. Sada ste me sve to podsetili i stalno smo je čekali na autobuskoj stanici, menjali torbe i ona iz baletske odmah nastavlja dalje u osnovnu, ali sve se ispatilo i jako je ponosna na svoje početke odavde – priča Goca za “Blic“ i ističe da je ovaj mesec poseban u Kačarevu.

- Ovde je najlepše kad je “Slaninijada“ i sećam se prvog dana kada je prvi put održana, nismo se nadali da će sve ovoliko da traje. Teodora dolazi isto kada su ovi dani, jeste da drži dijetu i vodi računa o ishrani, ali voli da dođe ovde.

Mama Džehva ističe da i dalje ne može da se pomiri sa selidbom sina u Dubai, iako je Teodora često posećuje u rodnom Kačarevu.

- U januaru su mi bili Sava i unukica i stvarno nam je bilo jako lepo, a rastanak je i dalje težak, ali pokušavam to da smanjim jer su srećni, zadovoljni i lepo im je. Bitno je da sam utekla u njih prave ljudske vrednosti. Fali mi on, njegova reč, kafica, komunikacija koja je neprevaziđena, a unukica je preslatka, takođe i Dada je besprekorna domaćica. Imali smo loših trenutaka, ali sada Bog nagrađuje. Tu ljubav su ljudi osporavali, a sada su se svi uverili da ljubav godine ne broji - sa osmehom priča ona i dodaje da je i u Teodorine ljubavi upućena.

- Jako mi je drago kada znam, jer ja sam tu i da pomognem i da kritikujem. Mnogo me povredi jer se u "Eliti" za nekog se krije istina, a za moju Teodoru se laž prezentovala. Nema nagoveštaja što se Teodorine svadbe tiče, ali biće posebno sada kada je videla sve ove bebice i rekla sam joj "iskoristi me dok još mogu". Moja mama je rodila blizance, kod Save je bila neka situacija i nešto se desilo i ostala je Doda sama i Teodora kaže možda će i ona, ali kažem uvek tu sam ja i uvek mogu da računaju na mene.

O Eliti 9

Na svakom koraku prilazili su ljudi kako bi napravili fotografiju sa bivšom rijaliti učesnicom, ali i kako bi uputili pozdrave njenoj ćerki i nekom aktuelnom učesniku "Elite".

- Videli ste kako me ljudi zaustavljaju i prenose pozdrave, a ovde je dosta mojih ljudi iz Kačareva, ali ima i ljudi iz drugih mesta. Ovde nam nude "Dubai kobasicu", to je jedna za Maju Marinković, samo da bude ova podugačka. Bitno je da li je ženska ili muška svinja, ali neću da budem dalje bezobrazna. Ima ovde svega – pričala je u hodu mama Džehva dok je razgledala tezge, a onda je smo u obližnjem kafiću sa njom porazgovarali o situaciji u Beloj kući.

- Duša me boli kada vidim kakva je situacija, dosta je i prljavo. Nisam ja previše pedantna, nego samo neke norme treba da postoje. Tamo sede njih tri, a smeće do vrha preliva, dok one samo gledaju i ništa ih ne nervira. Trka je koja je veća prljavuša i aljkavuša, više muškarci vole da čiste nego žene.

Na samom početku osvrnula se na Boru Santanu i Filipa Đukića koji svake godine dolaze kod nje dok traje “Slaninijada

- Ne znam šta se dešava sa Borom, verovatno je dosta uticao razvod od Milice, jer znam jedne godine neposredno pred “Slaninijadu“ bilo mu je teško i plakao je. Pogubio se i sa gej dečacima nema loše namere, ali uvek ispadne nešto drugo – iskrena je bila ona, a onda se osvrnula i na ostale rijaliti učesnike.

- Asmin sada ima pravo glasa i ušao je unutra da ispriča sve, samo mi se ne sviđa što dete zloupotrebljavaju, a imaju mnogo lepih zajedničkih klipova. Aneli kao da je ušla naoštrena kako će Luku da kanali, ali svi su dobri igrači i Asmin me je oduševio, ušao je baš spreman i oni su fanatici i gledali su rijaliti. Najveći problem što svi od njih misle da će sve kasnije izbrisati gumicom, a sve ostaje. Stanija fali u “Eliti“, ali mislim da neće ući, pročitala je situaciju da od te ljubavi nema ništa i da je iskorišćena u toj priči. To njoj ne treba i pustila je Asmina da ide svojim putem, a on puca na Maju, a ni od toga neće biti ništa. Moram da istaknem, da je Terza jako vredan, ne libi se bilo šta da uradi i nije pokvaren u duši, a ni lenj. Sofija se prišljamčila i može da bude lenja. Nije lepo to što se desilo, ali dešava se. Treba da mu se pruži šansa kao ocu, ali Milica je povređena i razumem je, jer nije bilo lepo da to sve bude tako, a bilo je javno.

"Anđelo se lepo folirao"

O njenom odnosu sa Anđelom Ranković dosta se pričalo upravo zbog žestokih komentara dok je bio u romansi sa njenom ćerkom, Teodorom.

Što se tiče Anđela, Teodora ima dve definicije kroz koje me vodi, a jedna je “ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka zverka pokaže svoj trag“. Zapečatio je ove godine i pokazao ko je Anđelo Ranković, inače on se lepo folira i glumi, ali ove godine se razotkrio. On je tamo rekao Teodori “nauči me da volim“ i svako treba da zna da voli, ali to ne može da se nauči, jer čovek to nosi u sebi. Nije uspela to da ga nauči i on ne zna da voli i to je njegov veliki hendikep – iskrena je bila ona.

"Idem u Elitu, radim u restoranu i čuvam decu"

Goca je otkrila da njen posao nije samo utorkom, već da radi tri posla, zbog čega je i ćerka kritikuje.

- Od pre tri nedelje sam se prihvatila da čuvam blizance, a to mi je velika obaveza jer idem svake noći u Pančevo. Pored toga, sam u restoranu i to sam stavila malo sa strane zbog ovih bebica, pa kad prođe četrdeset dana vraćam se u restoran. Sve to, i utorkom ulazim u “Elitu“. Teodora se ljuti i kaže mi “dokle misliš tako“, ali dok mogu ja ću da radim, a kad ne budem mogla onda neka mi svako od dece da po sto evra i meni je dosta – istakla je ona.

