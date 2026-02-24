Slušaj vest

Iako se često spekuliše da na estradi vlada sujeta među pevačima, folkerka Stojanka Novaković Stoja je nedavno otkrila kog mlađeg kolegu izuzetno ceni. Kada su je u jednoj emisiji upitali čiji bi nastup volela da poseti i ko je za nju najuspešnija „Zvezda Granda”, ona je bez oklevanja izabrala Darka Lazića, pevača koji inače slavi 17 godina od svoje pobede u ovom popularnom šou programu.

Svoje simpatije prema mlađem kolegi i njegovom muzičkom radu Stoja je iskazala sledećim rečima:

- Pa ima ih mnogo zaista. Ne znam, pravo da vam kažem ja volim Darka Lazića. Prvo je kulturan dečko, odličan je pevač, toliko ima dobrih pesama i hitova. Taj fazon se meni baš dopada. Sve je na mestu!“

Osvrnuvši se na njegov privatan život, poznata pevačica je u emisiji „Zvezde Granda Specijal” jasno stavila do znanja da se ne obazire na tuđe privatne stvari i stala u njegovu odbranu:

- Mene ne interesuje njegov privatni život, nek je on živ i zdrav. Muško je, može mu se.

Darko Lazić promenio život iz korena

Darko Lazić istakao je da je nakon turbulentnog života odlučio da okrene novi list. Kako kaže, supruga Katarina mu je najveća podrška.

- Supruga utiče jako dobro na mene, vodi računa o meni. Džabe trud, da ja to ne želim, ali lepo se osećam i sviđa mi se to. Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud - rekao je i dodao:

- Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje dece i cele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod voleo, onog pravog Darka - rekao je on.

