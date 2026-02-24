Slušaj vest

Radomir Marinković Taki, otac aktuelne učesnice "Elite 9", rijaliti zvezde Maje Marinković, kako prenose mediji, imao je hitnu operaciju, gde mu je odstranjen kamen iz žučne kese.

- Dobro se osećam, hvala vam na pitanju, ne bih da dođe informacija do moje ćerke pa da se sekira. Za sada je sve u najboljem redu - rekao je Taki.

taki-2.jpg
Foto: Printscreen/Pink

"Upao sam u šećernu komu i stalo mi je srce, pa su me strujom povratili"

Podsetimo, pre nešto više od godinu dana, javnost je šokirala vest da je Taki Marinković doživeo kliničku smrt, o čemu je govorio gostujući u jutarnjem programu RED televizije.

- Bio sam malo na nebu 15 sekundi, ali još nije vreme došlo za mene i spustili su me nazad...Naglo mi je pao šećer, upao sam u šećernu komu i stalo mi je srce, pa su me strujom povratili. Doktori su fenomenalni, svi su toliko ljubazni, neki put mi je neprijatno...Dva, tri puta je počelo da mi se vrti u glavi i za noć sam popio pet litara vode. Odmah sam otišao kod doktora, on mi kaže da izvadimo krv. Nije mogao aparat da izmeri, odmah uput za bolnicu. Kako su me stavili na aparate, ja sam istog momenta pao u komu. Neki ženski glas me je iz daljine zvao, ne mogu da se setim. Moraću da idem na operaciju srca u najskorije vreme. Ko god je došao kod mene, prošlo je nekih 15 ljudi, svi su od stresa dobili i sve od stresa prolazi - rekao je Taki, a onda je dodao:

Taki Marinković Foto: Kurir TV, Printscreen, Petar Aleksić, Petar Aleksić

- Doktorka me je pitala šta radim i čime se bavim, kako živim...Ne pijem, ne pušim, ne drogiram se, ne pijem kafu, sve je od stresa. Maja je sedam godina bila u rijalitiju, a to je za mene stres, to je uticalo na mene! - rekao je Taki, a potom je otkrio ko mu se javio dok je bio u bolnici:

- Javljali su mi se mnogi prijatelji, dolazili su u posetu, Maja mi je svaki dan dolazila i donosila mi. Ja sam morao posle svakog ručka da šetam, zbog šećera i svega toga. Mislim da sam 20 kilograma smanjio kilaža - rekao je Marinković.

kurir.rs/pink.rs

Ne propustiteRijaliti"BILA SAM NEZRELA, ON JE TO ZLOUPOTREBIO" Teodora progovorila o aferi sa Takijem: Njegova ćerka Maja Marinković sve pomno slušala!
Rijaliti"MAMI SU REKLI DA JE BEBA UMRLA" Potresna ispovest Maje Marinković, svi se zaledili, roditelji se nakon tragedije dugo borili za potomstvo: Vodi se kao ukradena
IMG-20250913-WA0145.jpg
Stars"ASMIN ZBOG MAJE PIJE TABLETE" Taki Marinković žestoko o učešću ćerke u Eliti: Ne želim zeta iz rijalitija, to su...
maja-marinkovic-taki-marinkovic.jpg
RijalitiASMIN DURDŽIĆ MORA DA NAPUSTI ELITU 9 Otkriveni detalji njegovog izlaska, u sve umešana Maja Marinković
Screenshot 2025-10-04 165918.png

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS 585 14.02.2026. Izvor: Kurir TV