Popularne sestre Aradinović, pevačice Edita i Indi gostovale su zajedno u emisiji ''Amidži šou'', a tom prilikom govorile su o Editinoj trudnoći.

Indi se veoma se raduje ulozi tetke

- Bolje vas našla, radujem se ulozi buduće tetke... Pratim Editine oscilacije, iako je drugo stanje. Ja mislim da treba da podeli tu sreću i da uživa. Ona nema ograničenu trudnoću s nekim likom i da to treba da se krije, treba da radi sve javno i da uživa u trudnoći - poručila je Indi, a potom je Edita progovorila o detaljima trudnoće:

- Vidi se, uzela sam odelo da se to prikrije. Super se osećam, čestitam i ja tebi Ognjene. Drago mi je da sam sa ovako divnim gostima, prvenstveno sa sestrom rođenom - rekla je Edita, a onda je otkrila da je ušla u peti mesec:

Ja sam ušla u peti mesec...Devojčica je, da, ja sam mnogo srećna i bukvalno nemam šta da kažem, imam samo puno topline i lepote, ovo je za mene nešto novo. Meni je mama stalno govorila: "videćeš, drugo stanje", ja sam nervozna nekada i besna, to se odražava na saradnike i bend, ali žao mi je. Ušla sam u realizaciju albuma, jer neću raditi. Jesam, smislila sam ime.

Edita dobila kritike od bivšeg dečka

- Dobila sam kritike od Nenada, oca deteta, ja sam rekla da ne želim da kačim kako mi izgleda dete, jer ne znam, možda ne želi da se slika ili šta već...Nenad mi je rekao: "Šta je s onim dogovorom da ne kačiš", a ja okačila dete s ultrazvuka, napravila sam grešku i obrisala sam - rekla je pevačica.

Detalji raskida

Inače, Edita Aradinović stavila je tačku na ljubav sa Nenadom Stevićem iako je otac njenog deteta. Vest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pevačice. Prema rečima izvora Kurira, odluka o razlazu nije doneta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.

I dok se o njihovom razlazu i dalje spekuliše, dodatnu pažnju izazvale su informacije da je Stević, svega nekoliko dana nakon raskida, viđen u društvu nove devojke, zbog čega su se otvorila brojna pitanja o prirodi i tajmingu njihovog razlaza.

