Slušaj vest

Popularne sestre Aradinović, pevačice Edita i Indi gostovale su zajedno u emisiji ''Amidži šou'', a tom prilikom govorile su o Editinoj trudnoći, ali i o njenom razlazu sa Nenadom Stevićem, budućim ocem njenog deteta i njihovom trenutnom odnosu. Tom prilikom, Indi ga je svojim izjavama žestoko potkačila.

- Nema šta, mi smo u sjajnim odnosima, samo nismo emotivni partneri. Nije do mene, to je zajednička odluka, mi smo u strava i top odnosima. To su neke stvari koje bih ja ostavila privatno za sebe. Od svega se pravi senzacija. Ja bih najviše na svetu volela da imam brak kao Žika i Jelena iz Zane - rekla je Edita i dodala:

Foto: Pirntscreen

- Apsolutno smo u sjajnim odnosima, ja sebe smatram emotivno nezrelom, ja moram mnogo da radim na sebi, pitanje je do kada ću ja raditi na sebi i na svojoj muškoj energiji, to je fatalno po mene. Nikad mi se u životu nije svidela žena... Sve je kako treba, hvala Bogu - otkrila je pevačica, a onda je Indi prokomentarisala celu situaciju.

1/5 Vidi galeriju Popularne sestre Aradinović, pevačice Edita i Indi gostovale su zajedno u emisiji ''Amidži šou'', a tom prilikom govorile su o Editinoj trudnoći. Foto: Pirntscreen

- Nemoj mene, ja bih bila jako gruba i osudila bih sve muškarce.Ja mislim da nema pravih muškarca i zato žene imaju tu mušku energiju. Sve je više nemuškaraca, aplauz muškarcima, čast izuzecima... - poručila je Indi.

Detalji raskida

Inače, Edita Aradinović stavila je tačku na ljubav sa Nenadom Stevićem iako je otac njenog deteta. Vest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pevačice. Prema rečima izvora Kurira, odluka o razlazu nije doneta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović i Nenad Stević prekinuli romansu Foto: Shutterstock, Boba NIkolić, screenshot instagram, Printscreen/Instagrtam

I dok se o njihovom razlazu i dalje spekuliše, dodatnu pažnju izazvale su informacije da je Stević, svega nekoliko dana nakon raskida, viđen u društvu nove devojke, zbog čega su se otvorila brojna pitanja o prirodi i tajmingu njihovog razlaza.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: