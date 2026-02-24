Slušaj vest

Bojan Bjelić priznao je u emisiji Amidži šou da je veliki hit Mileta Kitića zapravo prvi otpevao on.

Njega je Ognjen Amidžić pitao:

- Bojane, da li je tačno da su ti pesmu "Šampanjac" oteli?

- Nije "Šampanjac" nego "Šankeru", istina je - kazao je pevač.

- Ko ti je oteo? - nastavio je Ognjen.

1/5 Vidi galeriju Bojan Bjelić ume da odgovori Foto: Privatna arhiva, Printscreen/Instagram

- Tu pesmu su radili Aspirinci, Filip i Miloš. Ja sam je otpevao i sve... I oni su je dali Miletu. To je istina - priznao je Bojan.

- Jesi rekao to Miletu? - zanimalo je Amidžića.

- Nisam... Nije Mile kriv. Prošao voz, ja uvek kažem - pesma ode onome kome je suđena. Očigledno mi nije bila suđena i verovatno mi ne bi legla kao što je legla Miletu - ljubazno je rekao Bojan Bjelić.

Bojan Bjelić je pre 12 godina otišao u Kanadu

Podsetimo, Bojan Bjelić je pre 12 godina otišao u Kanadu na turneju i ostao je tamo da živi, nedavno se vratio u Srbiju, a nedavno je u jednom intervjuu otkrio zbog čega je odlučio da se povuče sa estrade.

- Bio sam razočaran. Put kojim sam ja prošao od prvog dana, od svoje 17. godine i sve naredne godine, mnogo pesama, ulaganja, truda i energije... Verovao sam da ću jednog dana dostići neki nivo da će mi posao biti lakši. Svako od nas želi da jednog dana koštamo više jer si godinama gradio ime, imidž... Nadao sam se kao i svaki pevač da ću imati ful bend, da ću pevati na boljim mestima, da ću snimati bolje pesme, da promocija pesama neće biti komplikovana. Ja sam se zasitio svega toga - rekao je Bojan Bjelić.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: