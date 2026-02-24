Ognjen o ljubavi sa Minom

- Bio sam joj šef, mada kod nas je to malo drugačije. Ja sam to rekao i ranije, nikada nisam sreo ženu koja izgleda kao ona, to ne možeš da ne registruješ. Posle se to sve više razvijalo. Između nas je to sve počelo da se razvija kad sam ja već bio u procesu razvoda. Ne znam da li je neko od ekipe znao, bar nisu pokazivali da znaju. Sećam se da su svi bili prijatno iznenađeni i da im je bilo drago - rekao je Ognjen tada za "Informer" i priznao da je bio neveran.