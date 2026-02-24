Slušaj vest

Prvo polufinale PZE  2026 emituje se večeras, a nakon završetka glasanja u revijalnom delu nastupio je Daniel Kajmakoski.

Ovo je ujedno i njegovo prvo pojavljivanje pred kamerama nakon što je nedavno bio kidnapovan,zbog čega je njegov nastup privukao posebnu pažnju javnosti.

Daniel Kajmakoski se na sceni pojavio sa plesnom grupom, a izveo je pesmu "Nobody but You" iz 2018. godine.

Prvo polufinale PZE 2026 emituje se večeras, a nakon što je završeno glasanje u revijalnom delu pevao je Daniel Kajmakoski. Inače, ovo je prvo pojavljivanje pred kamerama nakon što je nedavno bio kidnapovan. Foto: Printscreen

Policija traga za otmičarima

Policija i dalje traga za dvojicom muškaraca koji su u nedelju rano ujutru oteli Daniela u Beton hali u Beogradu.

Podsetimo, Daniel je pronađen vezan na zadnjem sedištu automobila, dok su otmičari pobegli u pravcu šume nakon što su udarili u bankinu.

Daniel Kajmakoski Foto: Kurir

Istraga ide u nekoliko pravaca, a proverava se da li je pevač bio tipovan.

