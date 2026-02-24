Daniel Kajmakoski se na sceni pojavio sa plesnom grupom, a izveo je pesmu "Nobody but You" iz 2018. godine.
DANIEL KAJMAKOSKI NA SCENI PZE 2026! Prvo pojavljivanje pevača nakon kidnapovanja: Mnogi su se iznenadili!
Prvo polufinale PZE 2026 emituje se večeras, a nakon završetka glasanja u revijalnom delu nastupio je Daniel Kajmakoski.
Ovo je ujedno i njegovo prvo pojavljivanje pred kamerama nakon što je nedavno bio kidnapovan,zbog čega je njegov nastup privukao posebnu pažnju javnosti.
Daniel Kajmakoski se na sceni pojavio sa plesnom grupom, a izveo je pesmu "Nobody but You" iz 2018. godine.
Policija traga za otmičarima
Policija i dalje traga za dvojicom muškaraca koji su u nedelju rano ujutru oteli Daniela u Beton hali u Beogradu.
Podsetimo, Daniel je pronađen vezan na zadnjem sedištu automobila, dok su otmičari pobegli u pravcu šume nakon što su udarili u bankinu.
Istraga ide u nekoliko pravaca, a proverava se da li je pevač bio tipovan.
