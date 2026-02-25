Slušaj vest

Elena Karaman, dizajnerka nameštaja i ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, iza sebe ima tri braka, a trenutno uživa u vezi sa fotografom Dušanom Reljinom. Elena i njen bivši muž Andrija Drašković su nedavno sinu Matiji proslavili rođendan, a sada je na mrežama objavljena slika koja ne prestaje da se komentariše.

Naime, Elena i Andrija su pre nekoliko dana proslavili sinu rođendan u jednom restoranu, a cela porodica je tom prilikom bila na okupu.

Elena Karaman

Na proslavi su bili i Elenini sinovi iz drugih brakova, Luka i Simon. Nije izostao ni Elenin partner Dušan Reljin, a Simon je čak objavio i njihovu zajedničku fotografiju na svom Instagram profilu.

Na proslavi su, takođe, bili i Verica Rakočević kao i njen suprug Veljko Kuzmančević.

Nakon proslave, Veljko je na Instagramu podelio sliku iz lifta na kojoj vidimo Elenu, njenog bivšeg muža Andriju Draškovića, njenog dečka Dušana, kao i Vericu Rakočević.

Elenini sinovi

Elena je prvog sina Luku Mijatovića dobila u braku sa srpskom fudbalskom zvezdom Peđom Mijatovićem, iz braka sa Andrijom ima sina Matiju, a Simona je dobila sa biznismenom Jugoslavom Karićem.

Elena prodala kuću Đokovićima

Inače, nakon što se razvela od Jugoslava Karića, Elena je prodala kuću na Kosmaju porodici Đoković, a u blizini kupila imanje na kojem je sagradila svoju kuću.

Ona je odlučila da se izoluje od svih, pa je njena vila napravljena duboko u šumi okružena samo drvećem.

