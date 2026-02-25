Slušaj vest

Bivša teniserka Tatjana Ječmenica poginula je u saobraćajnoj nesreću 13. februara, a njena prijateljica Dragana Bekvalac je neutešna i ne prihvata njen odlazak.

Jedanaest dana od smrti Ječmenice, Bekvalčeva je podelila citat:

- Svako svoje nebo na nebu ima - pisalo je u objavi.

Dragana Bekvalac ne može da preboli Tatjana Ječmenica

Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći učestvovalo je vozilo bivše srpske teniserke i šleper. Za domaće medije, oglasio se D.K, vlasnik firme "Autoskok", čiji je vozač upravljao šleperom koji je učestvovao u sudaru.

- On je iskusan, savestan i svi smo šokirani nakon ove jezive nesreće. Rekao mi je samo da su sekunde bile u pitanju i da je video da njihov auto ide direktno na njega. Išli su iz kontra smera, pogrešili su skretanje. Svakako istraga je u toku i veštačenje će pokazati šta je bio uzrok nesreće - rekao je D.K. za domaće medije i dodao:

- Vozač kamiona je srednjih godina, iskusan vozač, radi kod mene već 7 godina. Bio je vidno potresen i u stanju šoka. To je divan čovek, zreo, savestan, iskusan vozač... Potresen je i jako se loše oseća. Nije povređen, pa je po zakonu, kako istraga nalaže, odmah priveden na saslušanje i podvrgnut testovima na drogu i alkohol, sa te strane koliko znam, sve je u redu, potpuno smo čisti - naveo je vlasnik firme.

