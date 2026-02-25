Slušaj vest

Pevačica Ivana Krunić progovorila je o dugogodišnjem sukobu sa Čedom Čvorkom sa kojim je bila deo grupe "Luna", te otkrila zbog čega ga na kraju ipak nije tužila.

Naime, kako je ispričala sukob je otišao toliko daleko da su njeni roditelji prekinuli svaki kontakt sa njim, otpratili ga sa društvenih mreža i poručili mu da im se više nikada u životu ne obrati.

Ivana Krunić je istakla da joj je, nakon skoro 10 godina saradnje, Čeda Čvorak zabio nož u leđa, iako je ranije o njoj pričao sve najlepše i hvalio njen doprinos.

1/6 Vidi galeriju Ivana Krunić Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Printscreen

- Pre mene su bili u minusu, otišla sam na dva nastupa, nije bilo ljudi. Kad sam izašla iz grupe, on je na snimanju rekao da sam jedina pevačica sa kojom se razišao u dobrim odnosima... Ne poklapaju mu se izjave, ispričala je pevačica, ističući da je kasnije dobila ogromnu podršku od ljudi koji znaju "ko je ko u ovom poslu".

Šokirao je potez Čede Čvorka

Ono što ju je najviše pogodilo i povredilo bile su Čedine tvrdnje povodom njenog emotivnog života i raskida sa njegovim sinom.

- Tako namazano baciš ljagu na žensku osobu, pa kažeš da si čašćavao kafane, jer sam raskinula sa njegovim sinom, prisetila se Ivana, dodajući da je taj potez bio izuzetno ružan, ali planski sročen tako da nije ostavio prostora za tužbu.

1/5 Vidi galeriju Čeda Čvorak Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija