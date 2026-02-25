Slušaj vest

Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, koji je nedavno doživeo stravično mučenje na Vračaru, i dalje se nalazi u bolnici. Gvozdenović je, naime, doživeo jezivo zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru, a pored dvojice muškaraca napala ga je i maloletna devojka N.O.

Dok su Z. I. i L. S. brutalno tukli i iživljavali se nad sinom Snežane Đurišić, maloletna N. O. počinila je nezapamćen čin sadizma. Ona je uhapšena kao i dvojica muškaraca.

Spasla ga bivša žena

Marko je uspeo da teško povređen ode u svoj stan odakle je zvao bivšu suprugu i ispričao joj šta se desilo.

- Dan kasnije on je pozvao policiju, koja je došla u stan u kojem je bio sa bivšom suprugom, a policija ga je poslala odmah u Urgentni centar da bi mu se ukazala pomoć. U bolnici su mu konstatovane teške telesne povrede i tamo je zadržan na bolničkom lečenju - rekao je izvor.

Stabilno

Marko se i dalje nalazi na bolničkom lečenju zbog teških telesnih povreda koje je zadobio, ali se njegovo stanje poboljšalo i stabilno je.

Podsetimo, incident se dogodio kada je sin Snežane Đurišić došao kod svog poznanika koji je gotovo nepokretan da mu donese hranu, a onda je, kako se sumnja, iz čista mira napadnut.

Snežana Đurišić: "Jako sam tužna i razočarana"

Nakon ove teške situacije, oglasila se i Snežana Đurišić koja je još jednom smogla snage da ispriča kako je ona posle svega.

- Na to pitanje mogu samo majka da odgovorim. U pitanju je moj sin, kakav god da je, moj je sin. Jako sam tužna i razočarana što je moralo baš to da mu se dogodi. On je sada dobro, sve ostalo radi tužilaštvo i MUP. Uvek sam bila protiv nasilja, niko nema pravo nikoga da ugrožava tako što će da ga pretuče - rekla je Snežana.

Dugovao mu 500 evra

Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, koji je i dalje u bolnici na lečenju zbog teških telesnih povreda koje je zadobio pre četiri dana, u sukob s napadačima je došao zbog duga od 500 evra, saznaje Kurir.

Kako nam je ispričao naš sagovornik, Gvozdenović je ovu sumu novca svom komšiji Z. L. (53) dugovao već neko vreme. Kako to nije mogao da mu vrati, nasilnik je rešio da mu se osveti.