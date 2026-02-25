Slušaj vest

MC Stojan iznenadio je sve svojom najnovijom poslovnom odlukom.

Iako je planirao da razvije ozbiljan biznis na planini i uložio milione, pevač je odjednom rešio da digne ruke od svega i proda luksuzne nekretnine koje je nedavno sagradio.

MC Stojan, koji inače živi u luksuznoj vili sa bazenom na Kosmaju, sagradio je nedaleko od svoje kuće dve moderne kućice namenjene za luksuzno kampovanje, poznatije kao "glamping".

Njegov prvobitni plan bio je da iskoristi ogromno interesovanje za ovaj planinski kraj koje vlada još od pandemije i da apartmane izdaje. S obzirom na to da se cene ovakvog smeštaja u Srbiji kreću od 70 pa sve do 200 evra za jednu noć, jasno je da je pevač mogao da zaradi ozbiljan novac.

Međutim, MC Stojan se predomislio i odlučio da ove nekretnine stavi na oglas. Kako je naglasio potencijalnim kupcima, u pitanju su luksuzni apartmani savremenog dizajna koji poseduju prostrane terase, a s obzirom na to da su montažnog tipa, veoma se lako mogu preseliti na bilo koju drugu lokaciju.

Tajno venčanje i detalj o supruzi koji nije uspeo da sakrije

Pored neočekivanih poslovnih poteza, pevaču cvetaju ruže na privatnom planu. On se u oktobru prošle godine u tajnosti oženio u Bugarskoj.

Iako identitet svoje izabranice i dalje uspešno krije od očiju javnosti, jedan detalj ipak je isplivao – njegova supruga je po zanimanju stjuardesa.

Njih dvoje su, navodno, flertovali u avionu, a onda joj je on dao broj telefona i Instagram. Ona mu se vrlo brzo javila započeli su vezi. Devojka je poreklom iz Bugarske i nije znala ko je Stojan sve dok nije videla njegov Instagram profil koji je dobila u avionu.

Venčali su se u mestu odakle je ona rodom, što znači da će Stojan, preko ovog venčanja i braka sklopljenog u Evropskoj uniji dobiti i njihove papire pošto je već za iste i aplicirao. Tako više neće morati da vadi i radnu vizu kada ide na nastupe, prenosi Svet.

