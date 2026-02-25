"Ne plašim se, imam obezbeđenje"

- Uhvatili su momka koji je zapalio moj auto, ali ko zapravo stoji iza toga još uvek se ne zna. Znam da postoji šansa da se meni nešto desi, ali se ne plašim jer sam siguran u svoje obezbeđenje. Mada, ako je neko spreman da mi zapali auto, ko zna na šta je još spreman. Razmišljam šta bi moglo da se desi ljudima koji su meni bliski i to je jedini stres koji imam - rekao je on i otkrio zbog čega je bio parkiran na mestu za invalide.