Uprava za igre na sreću podnela je krivičnu prijavu protiv poznatog jutjubera Bogdana Ilića, u javnosti poznatijeg kao Baka Prase, zbog sumnje da je neovlašćeno organizovao nagradne igre i delio novčane i robne nagrade bez zakonskog odobrenja i plaćenih naknada.

Baka Prase, čiji sadržaj prati veliki broj mladih, promovisao je i platformu za onlajn klađenje Vavada, protiv koje je, kako piše Republika, takođe podneta krivična prijava odeljenju za visokotehnološki kriminal zbog sumnje na neovlašćeno priređivanje igara na sreću putem sredstava elektronske komunikacije.

Baka Prase u Telcastu otkriva da otac nije govorio sa njim Foto: Printscreen/Youtube/Telekom Srbija

"Ne plašim se, imam obezbeđenje"

Podsetimo, Baki Prasetu je nedavno zapaljen automobil od 500.000 evra.

- Uhvatili su momka koji je zapalio moj auto, ali ko zapravo stoji iza toga još uvek se ne zna. Znam da postoji šansa da se meni nešto desi, ali se ne plašim jer sam siguran u svoje obezbeđenje. Mada, ako je neko spreman da mi zapali auto, ko zna na šta je još spreman. Razmišljam šta bi moglo da se desi ljudima koji su meni bliski i to je jedini stres koji imam - rekao je on i otkrio zbog čega je bio parkiran na mestu za invalide.

Baka Prase Foto: Privatna arhiva, Petar Aleksić

kurir.rs/republika

