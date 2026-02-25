Slušaj vest

Ognjen Amidžić progovorio je o privatnom životu i porodici. 

Voditelj je otkrio šta mu je najvažnije u zajedničkom životu sa ženom i koliko su ga deca promenila.

"Oduvek sam hteo devojčicu"

- Ja sam oduvek i hteo devojčicu. Ali šta mi planiramo, to sve dođe u svoje vreme i sve se namesti. Devojčice su bolje za porodicu, one su snaga i sidro, šta mi muškarca, mi mozga nemamo. Gledam po svojoj sestri i sada Mini, gledam kako se održavaju ti porodični odnosi... - govorio je Ognjen za Blic i dodao:

Mina i Ognjen Amidžić

"Mina je luđa od mene"

- Ma ja sam šala komika. Mina je generalno luđa od mene. Ona je fantastična i rekao sam joj to čim smo se upoznali. Meni je prezabavno sa njom. Šta inače da radim sa ženom ako mi nije zabavna? Mnogi ljudi se ne promene u braku, ili se promene u ružnijem smislu. Na mene to utiče baš lepo, gura me napred i daje mi neku odgovornost. Matija je stalno sa nama, mi smo jedna velika zabavna porodica - govorio je Amidžić.

Porodična idila Ognjena i Mine

Vratila mu veru u ljubav

Mina Naumović i Ognjen Amidžić danas su jedni od omiljenih parova iz javnog sveta.

Ognjen je nakon razvoda od manekenke Danijele Dimitrovske, sa kojom ima sina, uplovio je u vezu sa 17 godina mlađom koleginicom Minom Naumović.

Mina i Ognjen su nekoliko meseci zajedno radili u emisiji Amidži šou, a ljubav je buknula neplanirano. Neko vreme su krili vezu, a onda je voditelj javno priznao da je srećan i ispunjen.

- Da, tačno je. U vezi smo, ali naš dogovor je da našu privatnost sačuvamo za nas i o tome ne pričamo - rekao je tada Ognjen.


Foto: Boba Nikolić

Posle nekog vremena u javnosti su počeli da se pojavljuju zajedno i kače zajedničke fotografije, a Ognjen nije štedeo lepe reči kada je njegova izabranica u pitanju.

- Zanimljivije je i lepše kada radimo zajedno. Lepo funkcionišemo i dopunjujemo se, daje mi dobre ideje i veoma je kreativna. Mislim da će naredne sezone ona pokazati koliko je kreativna - rekao je Ognjen u emisiji "Premijera".

Mina je nekoliko meseci kasnije ostala u drugom stanju kada se i povukla iz javnosti zbog trudnoće. Na društvenim mrežama neretko je znala da odbrusi lošim komentarima na račun njenog fizičkog izgleda i fotografijama dokazala da je u pitanju prirodna lepota.

Ovako je nekada izgledala Ognejnova Mina:

Mina Naumović kao devojčica

Nakon nekoliko meseci veze su se venčali su se tajno i zavetovali na večnu ljubav.

Mina se ubrzo porodila a ponosni roditelji dali su dečaku ime moćnog značenja. Nedavno su dobili i ćerkicu Lolu koja je njihov život učinila još lepšim.





