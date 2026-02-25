Slušaj vest

Učesnica PZE i pevačica koja se plasirala u finale i koja će se boriti za odlazak na Evroviziju govorila je o svom privatnom životu.

Lores je otkrila da li je slobodnog statusa i prokomentarisala povezivanja sa Filipom Đukićem koji je ektuelni učesnik Elite 9.

"Nemam nikoga"

Pevačica je priznala da li je zaljubljena i da li ima nekoga pored sebe.

- Ja sam poprilično emotivno nedostupna. Stalno mi govore da izgledam distancirano, drugačije, verovatno to ja tako reflektujem. Skoro mi je devojka rekla da je mislila da sam nabeđena. Emotivno sam zauzeta, dugo mi je neko u glavi, ali zvanično nemam nikoga - priznala je Lores za Republiku.

"Nema potrebe da ga koči ništa"

Filip Đukić je nedavno izjavio da se nedavno družio sa Lores i da nije spreman da uđe u emotivnu vezu.

- Ja sam neko ko taj kanal nema., Kad sam bila mala mama je sve to zabranjivala. Skoro sam za to čula. Dečko je rekao istinu, mi ništa nismo imali. Otišli smo do buvljaka jer sam ja veliki ljubitelj buvljaka, išli smo i do Kalenića i eto. Blejali smo. Žao mi je, ali je tako. Rekao je da me čeka? Ne bih sad da ispada da on lepo priča o meni, a ja ružno. Nema potrebe da ga koči ništa, on ima svoj put, ja svoj. Stvarno nije nikada ništa bilo između nas i Bogu se zahvaljujem što je normalan i što tako kaže, jer ljudi svašta mogu da izmisle - govorila je pevačica za Republiku.

Ostavila utisak

Pevačica Lores je tokom prve polufinalne večeri Pesme za Evroviziju uspela da privuče pažnju sto joj je kako je i sama rekla bio cilj, ali ne samo nastupom, već i nesvakidašnjim modnim izborom.

Mlada izvođačica pojavila se u upečatljivoj odevnoj kombinaciji koja je na prvi pogled ostavljala utisak kao da je potpuno mokra. Haljina, izrađena od sjajnog i pripijenog materijala, pratila je liniju tela i pod reflektorima stvarala efekat vode koja klizi niz tkaninu. Ovakav vizuelni momenat dodatno je pojačao scenski nastup i estetski doživljaj pesme, ali je istovremeno izazvao brojne komentare na društvenim mrežama.

Posebnu pažnju izazvao je i izbor obuće. Iako bi se uz ovakvu haljinu očekivale elegantne štikle, Lores je odlučila da napravi iskorak i opredeli se za takozvane japanke.

Pravo iz Amerike

Na scenu je izašla pod rednim brojem 6, sa numerom "Unseen", a kako je otkrila spontano se prijavila na takmičenje.

- Vratila sam se iz Amerike gde sam živela nekoliko meseci i spontano je došlo do toga da se prijavim za PZE 2026. Čula sam se sa koleginicama iz muzičkom šoua, Relja je prvi čuo pesmu i poželeo mi sreću - rekla je i otkrila da je u Americi bila zbog posla.