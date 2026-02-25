"DA LI BI SE PONOVO UDALA?" Dara Bubamara postavila jasno pitanje Ceci, a onda je usledio odgovor sa osmehom na licu
U jednoj od emisija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Ceca Ražnatović našla se u neočekivanoj situaciji kada je na glavu stavila detalj koji neodoljivo podseća na onaj koji mlade nose na dan venčanja, a Dara Bubamara je upitala da li planira ponovo da se udaje.
Sve je počelo tokom nastupa takmičarke Martine Radisavljević, kojoj je Ceca inače mentorka. Mlada takmičarka je u sklopu svog scenskog stajlinga nosila mini veo, koji je nedugo zatim završio upravo na Cecinoj glavi.
"Da li bi se ponovo udala?"
Ovaj njen potez odmah je privukao pažnju svih u studiju, a posebno njene koleginice Dare Bubamare.
Vidno oduševljena prizorom, Dara nije mogla da prećuti, te je iskoristila priliku da "pritisne" Cecu.
– Moram da kažem Ceci da joj lepo stoji ovaj veo – prokomentarisala je pevačica sa osmehom, nakon čega je usledilo pitanje koje je sve zaintrigiralo.
Dara je odlučila da bude direktna i upita prijateljicu o njenom ljubavnom životu i potencijalnom stajanju na ludi kamen:
– Da li bi se ti ponovo udala Ceco Ražnatović?
Iako su mnogi možda očekivali okolišanje, Ceca je bila i više nego jasna. Ona je sa osmehom, ali vrlo kratko i odsečno odgovorila:
– Ne!
Ipak, Dara Bubamara se ovim kratkim odgovorom nije obeshrabrila. Očigledno priželjkujući da njena prijateljica ponovo nađe ljubav i uda se, imala je jasnu poruku za nju:
– Ali nikad nije kasno da se udaš ponovo – zaključila je pevačica.
Ceci prateće vokale peva koleginica
Inače, Ceci će Andreana Čekić pevati prateće vokale na novom albumu.
- To sam i ja rekla, ne samo Andrena. Neću da pričam o albumu, to ste shvatili već. Kada bude bilo biće, to je ona varijalna: "Prvo skoči, pa reci hop!", rekla je Ceca.
