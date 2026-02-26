Slušaj vest

Ivana Pavković i Petar Mitić govorili su o braku i onome što je najvažnije u jednom odnosu dvoje ljudi.

Pevač je otkrio tajnu njihovog zajedničkog života.

"Branim se od tenzija i stresa"

Mitić je otkrio na koji način funkcioniše i koliko ga je očinstvo promenilo.

- Ja volim da se šalim, ne samo u braku nego i u poslu. Tako volim da se branim od tenzija i stresa. Humor je meni jako važan. Ova žena nekada poludi od mene, sve moje fore zna napamet. Pokušao sam da izmislim nešto novo, ali istrošio sam se - rekao je Petar za Blic.

- Mi se dopunjujemo. Nisam nešto humoristična osoba, ali sam jako pozitivna. Atmosfera u kući nam je ludilo - dodala je Ivana.

- Žena treba da ti bude najbolji prijatelj u životu. To je najvažnije za jedan odnos. Dok su deca mala više su "njena", kako malo porastu prelaze u moj tabor, igramo se, šetamo, istražujemo igrice, parkove... - govorio je Mitić za Blic.

O roditeljstvu

Petar i Ivana ponosni su roditelji troje dece, a pevačica je nedavno govorila o majčinstvu i blizancima.

- Prvenac ima sedam godina, a blizanci godinu i po. Iskreno, život ti se bukvalno promeni za 360 stepeni, dosta je tu odricanja i imaš mnogo manje slobodnog vremena. Meni je bio šok sa prvim detetom, posebno prvih godinu dana - priznala je pevačica, a potom otkrila kako se snalazi sa blizancima, Vojinom i Vukom.

- Sa njima smo nekako već ušli u rutinu i mnogo smo lakše prihvatili u smislu organizacije, ali roditeljstvo je svakako veliki zadatak. Nismo znali da postoji mogućnost da imamo blizance. Moja baka, mama od moje mame, imala je njih devetoro braće i sestara, a njene dve rođene sestre su bile bliznakinje. Međutim meni to niko nije rekao, nekako nikada nismo pričali o tome. Kada smo saznali da nosim blizance bili smo u šoku i nije nam palo na pamet da to može da nam se desi - priznala je Ivana.