Nenad Ninčević, poznati hrvatski kantautor i autor više od 600 pesama, našao se početkom godine pred prinudnom naplatom zbog duga za komunalne troškove u Splitu od 85,79 evra, uz dodatne troškove postupka i kamate, a ukoliko dug ne izmiri, preti mu prinudna naplata imovine.

Autor više od 600 pesama koje su obišle region i svet, i koje izvode najveće muzičke zvezde, ponovo se našao na udaru poverilaca - i to zbog malog komunalnog duga.

Autor najvećih hitova, ali bez finansijske sigurnosti

Ninčević važi za jednog od najuspešnijih hitmejkera sa prostora bivše Jugoslavije. Njegove pesme izvodili su neki od najvećih izvođača, uključujući Mladena Grdovića, Tonjja Cetinskog, pokojnog Olivera Dragojevića...

Uprkos tome, Ninčević se godinama suočava sa finansijskim poteškoćama i čestim sudskim postupcima zbog neplaćenih računa.

Duga od 85,79 evra

Kako su preneli hrvatski mediji, najnoviji postupak pokrenut je zbog duga za komunalne usluge u Splitu.

Predlog za izvršenje podneo je advokat Kruno Peronja, bivši saborski poslanik HDZ-a, kao punomoćnik splitskog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“. Od Ninčevića se zahteva da u roku od osam dana plati:

osnovni dug: 85,79 evra

troškove postupka: 50 evra

zakonsku zateznu kamatu

Ukoliko to ne učini, biće pokrenuta prinudna naplata nad njegovom imovinom u skladu sa zakonom.

Dug se odnosi na neplaćene račune za režije za stan u splitskom naselju Gripe, za period od kraja avgusta 2024. do kraja januara 2025. godine.

Problemi sa dugovima traju godinama

Ovo nije prvi put da se poznati autor našao u sličnoj situaciji. Tokom 2024. godine protiv njega su takođe vođeni postupci zbog neplaćenih režija, a problemi sa dugovima beleže se i ranije. Raniji sudski postupci odnosili su se na dugove nastale u Zagrebu, dok je najnoviji slučaj vezan za Split. Ipak, Ninčević je u prethodnim slučajevima uspevao da izmiri dugovanja i izbegne ozbiljnije posledice prinudne naplate.

Porede ga sa Bregovićem

Situacija Nenada Ninčevića često se poredi sa karijerom Gorana Bregovića, još jednog autora sa ovih prostora koji je ostvario svetski uspeh. Za razliku od Ninčevića, Bregović je uspeo da izgradi međunarodnu karijeru i stekne veliko bogatstvo, nastupajući širom sveta sa svojim „Orkestrom za svadbe i sahrane“.

Zanimljivo je da je i Bregović ranije imao izvršne postupke dok je posedovao vilu u Zagrebu, ali je kasnije uspeo da stabilizuje finansijsku situaciju.

Očekuje se da će dug biti plaćen

Iako je postupak pokrenut, očekuje se da će Ninčević, kao i ranije, izmiriti dugovanja i zatvoriti slučaj, što se najverovatnije i desilo budući da je postupak pokrenut krajem januara.