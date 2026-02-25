Slušaj vest

Dragan Stojković Bosanac došao je na snimanje "Pinkovih zvezda", ali po prvi put njegove ruke nisu bile prazne.

On je u Šimanovce doneo lubenicu. Radiša Trajković Đani, koji menja Zoricu Brunclik u žiriju, dva dana zaredom doneo je alkohol, i to kao poklon za Jelenu Karleušu, a Bosanac se ipak opredelio za nešto drugo.

On je izašao iz automobila koji ga je dovezao na snimanje, a u rukama mu je bila kesa sa lubenicom.

1/5 Vidi galeriju Bosanac i Đani došli na snimanje Pinkovih zvezda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- To je lubenica koju je poslao moj prijatelj Sejo Brajović iz Sarajeva. Kaže, ponesi kolegama da se zaslade i da vrate vodu, iz Španije je lubenica - rekao je Bosanac za telegraf.rs.

Na pitanje o Đaniju i konstatacija da Karleuši svaki dan donosi poklone, Bosanac je rekao.

- Đani, kraljevski. Đani je kralj. Možda je nešto sevnulo tu, zevnulo. Ko zna, pričaće se, šalim se naravno.

Podsetimo, Bosanac je otkrio i da se njegova ćerka Aleksandra Stojković Džidža oseća dobro nakon gubitka bebe.