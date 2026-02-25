Slušaj vest

Dragan Stojković Bosanac došao je na snimanje "Pinkovih zvezda", ali po prvi put njegove ruke nisu bile prazne. 

On je u Šimanovce doneo lubenicu. Radiša Trajković Đani, koji menja Zoricu Brunclik u žiriju, dva dana zaredom doneo je alkohol, i to kao poklon za Jelenu Karleušu, a Bosanac se ipak opredelio za nešto drugo.

 On je izašao iz automobila koji ga je dovezao na snimanje, a u rukama mu je bila kesa sa lubenicom.

Bosanac i Đani došli na snimanje Pinkovih zvezda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- To je lubenica koju je poslao moj prijatelj Sejo Brajović iz Sarajeva. Kaže, ponesi kolegama da se zaslade i da vrate vodu, iz Španije je lubenica - rekao je Bosanac za telegraf.rs.

Na pitanje o Đaniju i konstatacija da Karleuši svaki dan donosi poklone, Bosanac je rekao.

- Đani, kraljevski. Đani je kralj. Možda je nešto sevnulo tu, zevnulo. Ko zna, pričaće se, šalim se naravno.

Podsetimo, Bosanac je otkrio i da se njegova ćerka Aleksandra Stojković Džidža oseća dobro nakon gubitka bebe.

Ne propustiteStars"NIJE ONA TOLIKO BILA POVREĐENA" Bosanac prvi put o Džidžinom gubitku bebe: Ovako se sada oseća njegova ćerka
20240316-14-43-04pogledajte-u-kakvom-luksuzu-zivi-dragan-stojkovic-bosanac.jpg
Stars„IMALA SAM PADOVE, NISAM ZNALA KAKO DALJE“ – Bolna ispovest Džidže: Otkrila kako je Bosanac podneo gubitak i zašto još nema svadbe
Aleksandra Džidža Stojković
Stars(VIDEO) KANDIDATKINJA ZAMEŠALA BOSANCU, ON JE TERAO, A KAD MU JE POKAZALA ŠTA IMA I ON ZAIGRAO: Ovakvu scenu još niste videli
Bosanac u čudu dok mu takmičarka igra
StarsBOSANAC NAPUSTIO ŽIRI! Desingerica ga doveo do ludila: Neviđeni haos u Pinkovim zvezdama
Desingerica

Dragan Stojković Bosanac Izvor: Kurir