Goca Tržan prisetila se prethodnog braka i odnosa sa prvi mužem Ivanom Marinkovićem.

Pevačica je priznala da li se sa ove distance stidi njegovog lika i dela i govorila o odnosu sa ćerkom Lenom.

"Lena nikad nije stupila u kontakt sa njim"

Goca je gostovala u podkastu kod Bokija 13 i prokomentarisala njegov odnos sa Miljanom Kulić.

- Znam da je napravio dete Miljani Kulić, ali generalno ne gledam nikako na tu situaciju. Moj stav je da ja nemam pravo da svom detetu stvaram pritisak da ima kontakt sa nekim sa kim ne želi - govorila je pevačica i dodala:

- Mislim da je Miljana jedna naivno iskrena osoba, da je jako dobar lik da, i da u njoj nema trunke zla, da je benava, blesava skroz, nepromišljena. Nas dve smo se upoznale. Pevala sam u Zadruzi misleći da idem da pevam Željku na rođendanskoj žurci. Otpevala sam par pesama, lepo sam se pozdravila sa njom. Mislim da je ona često zloupotrebljena.

"Porodica je ljubav"

Goca je objasnila suštinu porodice iz svog ugla.

- To nije naš život, te priče krv nije voda…To što je neko krvni srodnik ne znači da ti je porodica i familija. Porodica je ljubav, zajednistvo, bliskost, poštovanje. Brat je ono što ti majka rodi to je moj stav - zaključila je Tržanova.