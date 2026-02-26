Slušaj vest

Alen Ademović skoro deceniju i po uživa u ljubavi sa svojom suprugom Natalijom, s kojom ima i dvoje dece.

Foto: Kurir

Bivšeg pevača grupe Miligram, koji je sad uspešni solista, naš paparaco uslikao je u šetnji sa ženom na Novom Beogradu.

Oni su strpljivo sačekali da se upali zeleno svetlo za pešake na semaforu, a zatim su se uputili ka obližnjem tržnom centru. Kako je toga dana bilo veoma hladno u prestonici, oni su se toplo i obukli, a oko vrata su stavili debele šalove, kako bi se i dodatno utoplili.

Foto: Kurir

Inače, Alen je jednom prilikom govorio da je suprugu zaprosio na vrlo zanimljiv način.

- Vozili smo se iz Niša, pošto je moje poreklo odatle. U putu, totalno neplanirano sam joj rekao: "Šta misliš da odemo i kupimo prstenje i da te verim sada? Ne želim da čekam i planiram venčanje i svadbu. Lep je dan i hajde da to uradimo odmah" - ispričao je svojevremeno Alen za emisiju "Premijera".

Podsetimo, Alen se ceo život bavi muzikom, a veliku popularnost stekao je kao vokal Orkestra za svadbe i sahrane Gorana Bregovića.

1/4 Vidi galeriju Alen Ademović sa suprugom Foto: Kurir

Nakon toga, postaje stalni član benda Miligram, a njegova neobična boja glasa i drugačija interpretacija kupile su fanove za sva vremena.

- Rodio bih se ponovo kao pevač. Ne bih tu ništa menjao jer sam zadovoljan onim što sam dosad postigao. Imam divnu karijeru i porodicu, a verujem da moje vreme tek dolazi. Kad bi svaki čovek radio ono što voli, ovaj svet bi bio pristojnije mesto za život - rekao je Ademović za Hajat.

Foto: Nebojša Mandić

Kurir.rs

"Stars specijal" na Kurir televiziji: