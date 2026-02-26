ALEN ADEMOVIĆ UHVAĆEN NA DELU! Evo kako danas izgleda supruga bivšeg pevača Miligrama – KURIR PAPARACO
Alen Ademović skoro deceniju i po uživa u ljubavi sa svojom suprugom Natalijom, s kojom ima i dvoje dece.
Bivšeg pevača grupe Miligram, koji je sad uspešni solista, naš paparaco uslikao je u šetnji sa ženom na Novom Beogradu.
Oni su strpljivo sačekali da se upali zeleno svetlo za pešake na semaforu, a zatim su se uputili ka obližnjem tržnom centru. Kako je toga dana bilo veoma hladno u prestonici, oni su se toplo i obukli, a oko vrata su stavili debele šalove, kako bi se i dodatno utoplili.
Inače, Alen je jednom prilikom govorio da je suprugu zaprosio na vrlo zanimljiv način.
- Vozili smo se iz Niša, pošto je moje poreklo odatle. U putu, totalno neplanirano sam joj rekao: "Šta misliš da odemo i kupimo prstenje i da te verim sada? Ne želim da čekam i planiram venčanje i svadbu. Lep je dan i hajde da to uradimo odmah" - ispričao je svojevremeno Alen za emisiju "Premijera".
Podsetimo, Alen se ceo život bavi muzikom, a veliku popularnost stekao je kao vokal Orkestra za svadbe i sahrane Gorana Bregovića.
Nakon toga, postaje stalni član benda Miligram, a njegova neobična boja glasa i drugačija interpretacija kupile su fanove za sva vremena.
- Rodio bih se ponovo kao pevač. Ne bih tu ništa menjao jer sam zadovoljan onim što sam dosad postigao. Imam divnu karijeru i porodicu, a verujem da moje vreme tek dolazi. Kad bi svaki čovek radio ono što voli, ovaj svet bi bio pristojnije mesto za život - rekao je Ademović za Hajat.
Kurir.rs
