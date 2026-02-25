Slušaj vest

Protekle nedelje u muzičkoj emisiji "Nikad nije kasno“, gledaoci su imali priliku da u ulozi žirija gledaju voditeljku ovog šoa, Draganu Katić.

Autor Žika Jakšić otvorio je emisiju sam na sceni, upravo zbog toga što je Dragana sedela uz Sašu Miloševića Mareta i Mileta Kitića i ocenjivala kandidate.

Kako je Žika objasnio, odlučio je da ispuni Katićki želju i poštedi je višesatnog stajanja na štiklama.

žika jakšić dragana katić.jpg
Foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić

-To smo se dogovorili, to piše u našem međusobnom ugovoru da barem jedanput treba da se odmorim od štikli- rekla je Dragana.

Žika je na to dodao da je puno puta razmišljao tome kako bi bilo da je Dragana na mestu stalnog člana žirija umesto na mestu voditeljke.

–Mislim neću sad posle 11 godina da menjam koncepciju, ali ti baš pristaje– zaključio je Žika.

Kurir/Grand

