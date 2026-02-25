Slušaj vest

Kultna domaća komedija "Ljubav, navika, panika", koja je snimana u periodu od 2005. do 2007. godine, prirasla je za srce mnogim gledaocima, a inserti iz nje su i danas viralni na društvenim mrežama.

Kako se ove godine navršava 20 godina od početka snimanja, naša ekipa posetila je nedavno zgradu na čuvenoj adresi Topolska 18 i saznalia da se stan u kojem je sniman ovaj sitkom izdavao za neverovatnih 1.400 evra mesečno.

Glavni glumci Seka Sablić, Nikola Simić, Mirka Vasiljević i Marija Karan pod režiserskom palicom Slobodana Šuljagića većinu scena snimali su u stanu koji se nalazi u ovoj zgradi.

Čuveni stan

Da je ova informacija tačna, mogli smo se uveriti i na jednoj stranici za izdavanje nekretnina, gde se mogu videti i fotografije nekretnine. Tamo se navodi da je u pitanju četvorosoban stan od 130 metara kvadratnih koji poseduje dva odvojena ulaza. Sastoji se od ulaznog hodnika iz kog se ulazi u sve sobe, ima kuhinju i kupatilo i dvostrano je orijentisan. Ima mogućnost grejanja na struju i pelet, a pogodan je i kao kancelarijski prostor ili izložbeni salon.

Zanimljivo je da su u istoj zgradi i njenom dvorištu snimane i neke od kultnih scena iz serije "Srećni ljudi". Na toj adresi stanovala je Malina Vojvodić, koju je u pomenutoj komediji scenariste Siniše Pavića glumila Snežana Savić. Za potrebe serije snimljena je i pesma "Topolska 18", koja je postala veliki hit.

Komšije sve pamte

Komšije iz čuvene ulice i danas se rado sećaju snimanja ove serije.

- Ko bi rekao da je prošlo već 20 godina od tada! Svi ih se sećamo. Mirka je odrasla pred našim očima. Pokojni Nikola je bio divan čovek. Tu je mesecima bila gomila ljudi iz ekipe koji su snimali i mi smo svi navikli na njih. Uopšte nisu pravili probleme. Sve smo ih smatrali komšijama. Kad su završili snimanje, bilo nam je svima čudno što su otišli. Koliko znam, u ovom stanu na prvom spratu je snimana druga i treća sezona serije. Ostale scene su snimane u dvorištu i tu u okolini. Znam da se stan izdaje, ali da je tolika renta, nisam znao. Baš ste me iznenadili. Ali dobro, mora i na imenu i istoriji malo da se zaradi - rekao nam je tada stariji gospodin.

Mirka o snimanju

Inače, i sama Mirka je nedavno na Instagramu, odgovarajući na pitanja fanova, evocirala uspomene na snimanje serije u Topolskoj 18.

- Verovali ili ne, u pitanju je stan. Pune četiri godine moje srednje škole mi smo snimali seriju u stanu, i to ni manje ni više nego u Topolskoj 18. Svi znamo čuvenu istoimenu pesmu, tako da ništa nije slučajno. Snimali smo u stanu i u dvorištu, to su uglavnom bile sve lokacije. Uvek imam osmeh na licu kad se setim snimanja, a kako sam bivala starija, shvatila sam da mi je ta ulica izrazito draga - rekla je ona tada, pa dodala:

- Kad privatno prođem, pogledam na tu stranu. Isto je vrlo zanimljivo što je moj jako dobar drug iz srednje škole tu živeo, tako da sam imala i društvo tokom pauza na snimanju. Ta ulica će mi uvek izmamiti osmeh na licu, neku pozitivnu energiju, puno srce i ispunjenje. Tu sam srela prijatelje, imala sam čast i zadovoljstvo da sarađujem s legendama. Neki od njih, nažalost, nisu s nama, ali su uticali na moje sazrevanje i životne odluke - napisala je Vasiljevićeva.

