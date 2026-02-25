Slušaj vest

Aleksandra Radović ispričala je kako ju je čovek pomešao sa koleginicom Tinom Ivanović.

Tom prilikom Aleksandra nije mogla da se seti prezimena koleginice. Pevačica je otkrila da je ovo zamerila Aleksandri.

"Svako ima svoje probleme"

Tina je srdačno pozdravila Aleksandru Radović.

- Nisam, nisam stvarno....ljubim je puno i pozdravljam, eto, šta reči - rekla je Tina, pa dodala:

- Ne zameram...svako ima pravo da poznaje ili ne poznaje nekog.

Sa druge strane Tina Ivanović nije želela da komentariše detalje iz života svojih kolega.

- Nisam uspela da pročitam naslove, jer me Pavle probudio...nisam ni alarm čula tako da nisam uspela da pročitam nikakve vesti. Svako ima svoje probleme u svom životu, ja ne želim da se mešam u ničije.

Aleksandra Radović: "Čovek me zove gospođice Tina"

Podsetimo, Aleksandru Radović je jedan čovek na parkingu potpuno pogrešno oslovio, zamenivši je s folk pevačicom Tinom Ivanović.

- Hoću da uđem na parking, čovek me gleda i kaže: "Gospođice Tina!" Ja, kao, koja Tina... - počela je Aleksandra koja je bezuspešno pokušavala da se seti prezimena koleginice.

kurir/telegraf